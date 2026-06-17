Resumen

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El aumento de las lluvias por el Fenómeno de El Niño puede generar inundaciones y huaicos en la costa central y norte. (Fuente: Andina)
El aumento de las lluvias por el Fenómeno de El Niño puede generar inundaciones y huaicos en la costa central y norte. (Fuente: Andina)
Por Redacción EC

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advierte que varias regiones de la costa norte son las zonas con mayor exposición ante el Fenómeno de El Niño que se pronostica hasta el veranos del 2027, y que estos peligros también se extienden hasta la costa central y Lima.

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