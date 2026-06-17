El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advierte que varias regiones de la costa norte son las zonas con mayor exposición ante el Fenómeno de El Niño que se pronostica hasta el veranos del 2027, y que estos peligros también se extienden hasta la costa central y Lima.

José Luis Epiquién Rivera, vocero del Cenepred, señaló a Exitosa este 17 de junio que Piura, La Libertad y Lambayeque presentan un riesgo muy alto de inundación por las lluvias intensas proyectadas.

En la capital, doce distritos de Lima Metropolitana afrontan una situación crítica por eventuales desbordes de los ríos Chillón, Rímac y Lurín.

“Ya las condiciones de El Niño fuerte s han dado como indica el Enfen. Se va a prolongar y que siga hasta el verano del 2027 y sabemos que en el verano de nuestro país, hay lluvias normalmente por temporada, pero se espera que se incrementen en intensidad por el fenómeno de El Niño”, precisó.

Piura registra la vulnerabilidad más elevada con un total de 1′164,000 ciudadanos expuestos a posibles desbordes. Asimismo, esta región cuenta con 24 distritos en situación de peligro crítico debido a la probable activación de quebradas y movimientos en masa.

La Libertad ocupa el segundo lugar en nivel de riesgo con 428,000 personas bajo amenaza de inundación. Por su parte, el departamento de Lambayeque mantiene a 309,000 pobladores en una condición similar ante el evento climático. La región Áncash tiene expuestas a 160,000 personas ante peligros inminentes.

Peligros geológicos y medidas de prevención

Las lluvias intensificadas por el Fenómeno de El Niño activan procesos de movimientos en masa como huaicos, deslizamientos y caídas de rocas. Estos eventos naturales dañan la infraestructura pública, las vías de comunicación y las viviendas situadas en zonas vulnerables.

El Fenómeno de El Niño impacta negativamente en la agricultura y altera los calendarios de producción de diversos cultivos costeros. Además, la acumulación de agua durante la temporada de lluvias eleva las probabilidades de brotes de enfermedades en las poblaciones locales.

Epiquién Rivera instó a las autoridades regionales a utilizar los estudios técnicos para implementar medidas preventivas oportunas.