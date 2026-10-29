Frente al incremento de las precipitaciones que afectan a la zona norte del Perú, principalmente en las regiones de Tumbes y Piura, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) informó que movilizará maquinaria pesada a los sectores de mayor riesgo que fueron previamente evaluados por las Administraciones Locales de Agua (ALA), en un despliegue que abarca desde Tumbes hasta la capital.

Esta acción se enmarca en las labores preventivas y de atención rápida para mitigar el impacto de eventuales inundaciones ocasionadas por las lluvias vinculadas al Fenómeno El Niño.

Autoridad Nacional del Agua (ANA) informó que movilizará maquinaria pesada a los sectores de mayor riesgo Foto: ANA

En la región de Piura, los equipos pesados se situarán estratégicamente en las inmediaciones de las cuencas de los ríos Piura, Chira y Quiroz, zonas catalogadas como de atención prioritaria debido al volumen de sus caudales y a su historial de desbordamientos.

En Tumbes, las acciones se concentrarán en el río del mismo nombre. Esta distribución permitirá intervenir oportunamente ante situaciones de riesgo, de acuerdo con las condiciones de cada río y la evolución de las lluvias.

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Esta estrategia recoge la experiencia del río Rímac durante 2025, cuando, pese a registrarse un caudal de 130 metros cúbicos por segundo, superior a los 80 metros cúbicos por segundo reportados en 2024, se evitó que se repitieran las inundaciones registradas anteriormente.

Despliegue de maquinaria en puntos críticos de la costa Foto: ANA

Según detalló la entidad, la maquinaria trabajó de manera continua y, cuando descendía el caudal, se retomaban las labores de retiro de sedimentos para mantener la capacidad hidráulica del río.

Este modelo de intervención se replicará en otras regiones, considerando que los cauces pueden modificarse por el incremento del caudal y la acumulación de sedimentos. En el caso del río Piura, su baja pendiente representa un desafío adicional para la evacuación del agua y hace necesario mantener una vigilancia permanente.

De esta manera, busca agilizar la respuesta ante eventuales emergencias, reducir el riesgo de desbordes y contribuir a la protección de las familias que viven en zonas expuestas a inundaciones.

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