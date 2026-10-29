Fenómeno El Niño: ANA desplegará maquinaria en puntos críticos de la costa Foto: ANA
Fenómeno El Niño: ANA desplegará maquinaria en puntos críticos de la costa Foto: ANA
Por Redacción EC

Frente al incremento de las precipitaciones que afectan a la zona norte del Perú, principalmente en las regiones de Tumbes y Piura, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) informó que movilizará maquinaria pesada a los sectores de mayor riesgo que fueron previamente evaluados por las Administraciones Locales de Agua (ALA), en un despliegue que abarca desde Tumbes hasta la capital.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?