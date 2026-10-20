Ejército despliega bombas para retirar agua de las urbanizaciones Ignacio Merino y Chilcal. (Foto: Mindef)
Ejército despliega bombas para retirar agua de las urbanizaciones Ignacio Merino y Chilcal. (Foto: Mindef)
Por Redacción EC

El Ejército del Perú desplegó dos bombas de transvase para evacuar el agua acumulada en las urbanizaciones Ignacio Merino y Chilcal, en Piura, afectadas por las intensas lluvias registradas en la región. Los equipos trasladan el agua empozada hacia drenes que desembocan en el río Piura, como parte de las acciones de atención ante las inundaciones asociadas al fenómeno El Niño.

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