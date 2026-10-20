El Ejército del Perú desplegó dos bombas de transvase para evacuar el agua acumulada en las urbanizaciones Ignacio Merino y Chilcal, en Piura, afectadas por las intensas lluvias registradas en la región. Los equipos trasladan el agua empozada hacia drenes que desembocan en el río Piura, como parte de las acciones de atención ante las inundaciones asociadas al fenómeno El Niño.

El general de División EP Carlos Rabanal, comandante del Comando Operacional del Norte, explicó que las máquinas, de 12 pulgadas, fueron trasladadas por personal militar hasta los sectores afectados para facilitar la evacuación del agua acumulada.

Una de las bombas fue destinada a la urbanización Ignacio Merino y la otra a Chilcal. Según informó el Ejército, los equipos se utilizan en apoyo a los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARES), con el objetivo de retirar el agua empozada y reducir las anegaciones.

Ejército refuerza acciones de prevención en Piura, Tumbes y Amazonas. (Foto: Mindef)

Estas labores se realizan con personal militar capacitado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para operar los equipos de transvase y conducir el agua hacia los drenes que desembocan en el río Piura.

Ejército verifica sistemas de comunicación ante posibles emergencias

Como parte de las medidas preventivas frente al fenómeno El Niño, el Ejército del Perú también verificó el funcionamiento de sus sistemas de comunicación en Piura, Tumbes y Amazonas, con el propósito de fortalecer su capacidad de respuesta ante posibles emergencias en zonas vulnerables.

Ejército prueba sistemas de comunicación para atender emergencias por El Niño en el norte y la Amazonía. (Foto: Mindef)

Las comunicaciones permitirán mantener el contacto con las Compañías de Intervención Rápida para Desastres (CIRD), especialmente en comunidades que podrían quedar aisladas. De esta manera, se busca agilizar la toma de decisiones y facilitar el desplazamiento de personal, equipos y ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas.

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Las pruebas estuvieron a cargo de la I División de Ejército y el Batallón de Comunicaciones N.° 111, que estableció enlaces con cuatro organizaciones militares: el Cuartel General de la I División de Ejército y el Agrupamiento de Artillería Inclán, en Piura; la 9.ª Brigada Blindada, en Tumbes; y la 1.ª Brigada de Protección de la Amazonía, en Amazonas.

Para los ejercicios se emplearon equipos de radiocomunicación Hytera y plataformas tecnológicas que permiten intercambiar información entre las unidades militares. Las pruebas permitieron comprobar el funcionamiento de los sistemas y evaluar la continuidad y confiabilidad de las comunicaciones ante posibles situaciones de emergencia.

Asimismo, se evaluó la coordinación entre los mandos militares y las unidades encargadas de intervenir ante desastres, a fin de identificar posibles dificultades y optimizar el uso de los equipos disponibles.

Estas acciones forman parte de las medidas impulsadas por el Ministerio de Defensa para fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas frente al fenómeno El Niño y facilitar la coordinación de intervenciones y el despliegue de recursos en las zonas afectadas.