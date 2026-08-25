La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) desarrolla este martes 25 de agosto en Piura el foro “Fenómeno El Niño: Prevención, infraestructura y defensa de la producción regional”, que reúne a representantes del sector público y privado para abordar las acciones necesarias frente a los posibles impactos de este fenómeno climático.

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El encuentro se realiza desde las 8:30 a.m. en el auditorio del campus Piura de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y tiene como objetivo impulsar una agenda público-privada que permita preparar a la región ante los efectos del FEN y reducir sus impactos sobre la población, la infraestructura y las actividades productivas.

La jornada comprende tres grandes módulos: prevención y acciones para mantener operativa la producción regional; proyectos e inversiones para fortalecer la infraestructura productiva frente al FEN; y el rol del sector privado.

Acto inaugural

De acuerdo con el programa actualizado del evento, el acto inaugural está previsto entre las 9 a.m. y las 9:30 a.m. y contempla las intervenciones de Jonathan Golergant, rector de la Universidad Tecnológica del Perú; Felipe James Callao, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias; y Bernardo Navarro, embajador de Estados Unidos en el Perú.

Prevención y continuidad de la producción regional

El primer módulo, denominado “Prevención y acciones para mantener operativa la producción regional”, se desarrollará entre las 9:30 a.m. y las 10:25 a.m.

Las exposiciones estarán a cargo de Rogers Martín Valencia Espinoza, ministro de Comercio Exterior y Turismo, y Manuel Layseca Ortigas, viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario.

Posteriormente se realizará un panel moderado por Alejandro Daly, miembro del Comité Ejecutivo de la SNI. Participarán César Tello Ramírez, presidente de ADEX; Karsten Kunckel Saamer, presidente de la Asociación Automotriz del Perú; Óscar Zapata Alcázar, presidente de Perucámaras; José Koechlin von Stein, presidente de Canatur; y Sandro Stapleton Ponce, primer vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima.

Proyectos e inversiones frente al FEN

Entre las 10:25 a.m. y las 11:10 a.m. se desarrollará el segundo módulo: “Proyectos e inversiones para fortalecer la infraestructura productiva frente al FEN”.

Luis del Carpio Castro, presidente ejecutivo de ProInversión, será el expositor de este bloque. Luego se realizará un panel moderado por José Ricardo Allemant, miembro del Comité Ejecutivo de la SNI.

El panel estará integrado por Karla Schaefer, senadora de la República por Piura; Javier Bereche Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura; Gerardo Carrera Sáenz, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI; y Jorge Velarde Arnáez, presidente de Cofide.

Carlos Neuhaus y el rol del sector privado

Uno de los bloques centrales será “Rol del sector privado”, previsto entre las 11:10 a.m. y las 11:55 a.m. Carlos Neuhaus Tudela, representante del Comando Privado frente al Fenómeno del Niño, tendrá a su cargo la exposición inicial.

A continuación se desarrollará un panel moderado por Antonio Castillo Garay, director institucional de la SNI, en el que participarán Jorge Zapata, presidente de Confiep; Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de Hombro a Hombro; Carlos Nicolini, gerente general de Eternit; Armando Rivera, gerente general de la Asociación de Productores Agroindustriales de Piura (APAG Piura); y José Naranjo Correa, presidente del Consejo Nacional de SENATI.

La clausura del foro está programada para las 11:55 a.m. y posteriormente, a las 12:10 p.m., se realizará una conferencia de prensa.

Articulación público-privada frente a El Niño

La convocatoria busca articular las capacidades del Estado, los gremios empresariales y otras instituciones para definir acciones de prevención y respuesta ante el Fenómeno El Niño, con especial énfasis en la protección de la infraestructura y de la producción regional.

En el marco del encuentro también se ha anunciado la firma del “Pacto por la Infraestructura y el Desarrollo Productivo de Piura”, iniciativa orientada a promover el desarrollo regional y las oportunidades de inversión.

Representantes de los gremios empresariales también tienen previsto visitar actividades productivas de Piura para conocer directamente los riesgos que enfrentan ante los fenómenos naturales.

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