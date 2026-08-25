La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) desarrolla este martes 25 de agosto en Piura el foro “Fenómeno El Niño: Prevención, infraestructura y defensa de la producción regional”
La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) desarrolla este martes 25 de agosto en Piura el foro “Fenómeno El Niño: Prevención, infraestructura y defensa de la producción regional”
Por Redacción EC

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) desarrolla este martes 25 de agosto en Piura el foro “Fenómeno El Niño: Prevención, infraestructura y defensa de la producción regional”, que reúne a representantes del sector público y privado para abordar las acciones necesarias frente a los posibles impactos de este fenómeno climático.

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