Fuertes lluvias se vienen registrando este domingo 22 de noviembre en la región Piura, siendo Chulucanas y Tambogrande las zonas más afectadas por las intensas precipitaciones.

⛈️Intensa lluvia en #Chulucanas, #Piura 📌Ubicación (cruce Jr. Pisagua y Lambayeque): https://t.co/2uKs9KYol6 @Senamhiperu @COENPeru @indeciperu https://t.co/yJ2FBzsyvn — Julio Montenegro Gambini (@Juliohydraulics) November 23, 2026

Según diversos reportes de usuarios en las redes sociales, las lluvias estuvieron acompañadas de descargas eléctricas. Ante ello, las autoridades advirtieron del riesgo de activación de quebradas.

El núcleo de lluvia más intenso se encuentra en los sectores de Las Lomas y Tambogrande, aproximadamente a 40 o 50 kilómetros al noroeste de Chulucanas. Las precipitaciones provocaron inundaciones en la zona.

🚨 #LOÚLTIMO | Fuertes lluvias se registran en Piura: Chulucanas y Tambo Grande https://t.co/UK4a2t53J9 — Roger García (@Aderly) November 23, 2026

Según el especialista Abraham Levy, en las últimas horas se sumaron una tormenta entre Talara y Sullana y precipitaciones en la zona más alta del valle de Piura y Lambayeque.

“Precipitaciones superan ya 100mm en la zona central de la región Piura. Todo el corredor de Las Lomas-Tambogrande-Chulucanas es el más afectado”, detalló en su cuenta en “X” (antes Twitter).

Actualización 8PM Precipitaciones superan ya 100mm en la zona central de la Región #Piura. Todo el corredor de #LasLomas-#Tambogrande-#Chulucanas es el más afectado. En las últimas horas se sumaron una tormenta entre #Talara y #Sullana y precipitaciones en la zona más alta del Valle de #Piura y #Lambayeque. #ElNiño — Abraham Levy (@hombredeltiempo) November 23, 2026

Cabe indicar que según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la región Piura registró temperaturas de hasta 37,2 °C el último sábado 21 de noviembre.

De acuerdo con los registros de la Dirección Zonal 1, la estación meteorológica de Mallares, en Sullana, reportó la temperatura más alta, con 37,2 °C, seguida de San Miguel, en Catacaos, con 37 °C; Miraflores, en Piura, con 36 °C; y Lancones, con 35 °C.

#Piura: Ciudadanos reportan torrencial lluvia en Chulucanas, acompañada de tormentas eléctricas. 🌧️ https://t.co/b4hlHCwK4D — Edison Rentería (@edisonral) November 23, 2026

Los especialistas explicaron que las elevadas temperaturas están asociadas, entre otros factores, al calentamiento anómalo de la superficie del mar frente a la costa norte, donde se han identificado anomalías térmicas positivas de hasta 7 °C respecto de los valores normales.