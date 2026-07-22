El INEI entrega información actualizada sobre población y viviendas en Piura ante la llegada del Fenómeno El Niño
El INEI entrega información actualizada sobre población y viviendas en Piura ante la llegada del Fenómeno El Niño
Por Redacción EC

Con el propósito de brindar información que sirva para mostrar la situación actual de la población y viviendas del departamento de Piura ante la llegada del Fenómeno El Niño, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) puso a disposición de las autoridades regionales y locales los resultados de los Censos Nacionales 2025 de dicha región.