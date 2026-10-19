Una intensa lluvia se registró este lunes 19 de octubre en Piura y otras localidades de esa región del norte del país, como Chulucanas, Tambogrande, en medio de la llegada del Fenómeno El Niño.
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