Una intensa lluvia se registró este lunes 19 de octubre en Piura y otras localidades de esa región del norte del país, como Chulucanas, Tambogrande, en medio de la llegada del Fenómeno El Niño.

Según informó la organización ASISMET, el aeropuerto internacional Capitán FAP Guillermo Concha de la capital de Piura registró un acumulado de 2 mm de agua hasta las 9:00 p.m.

#AHORA: Se produce #lluvia sobre la ciudad de #Piura.(Imagen satélite) El Aeropuerto registra un acumulado de 2 mm de agua hasta las 21:00.🌧️ Mientras en #Chulucanas, las precipitaciones sorprendieron a los fieles en plena procesión del #SeñorDeLosMilagros. #clima #Perú #ElNiño https://t.co/2O69r4mmUq — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) October 20, 2026

Mientras tanto, en Chulucanas, las precipitaciones sorprendieron a los fieles en plena procesión del Señor de los Milagros.

Cabe indicar que la intensa lluvia se registró después de un día de intenso calor que superó los 36°C en la localidad de Chulucanas.

#Urgente 🚨🌧️ #URGENTE | ¡Lluvia anega calles de Piura y Castilla! Las precipitaciones registradas esta noche vienen dejando calles anegadas en Piura y Castilla. La lluvia genera preocupación entre los vecinos y complica el tránsito en distintos sectores. https://t.co/H0YbNPdDiD — Norte sostenible (@NorteSostenible) October 20, 2026

Las precipitaciones registradas la noche de este lunes han dejado calles anegadas en varios distritos de Piura, como Castilla. La lluvia generó preocupación entre los vecinos y complicó el tránsito en distintos sectores.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las altas temperaturas diurnas y nocturnas continuarán en la costa del Perú hasta el 31 de octubre, debido a las condiciones atmosféricas y oceánicas asociadas al Niño Costero.

MIRA AQUÍ: Advierten que altas temperaturas en costa peruana continuarán hasta fines de octubre

Durante este periodo, se espera cielo nublado durante las primeras horas de la mañana, escasa cobertura nubosa hacia el mediodía y la tarde, y un posterior incremento de la nubosidad.

Asimismo, se prevé la ocurrencia de lluvias dispersas en sectores de la costa norte, de acuerdo con el aviso meteorológico vigente. Se esperan temperaturas máximas entre 32 °C y 38 °C en Piura y Tumbes.