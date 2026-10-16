Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, supervisa este viernes las obras de prevención ante el fenómeno El Niño en las regiones de Piura y La Libertad. La mandataria realiza la visita junto con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, para verificar los avances de las intervenciones destinadas a reducir el riesgo de inundaciones y huaicos.

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