La presidenta de la República, Keiko Fujimori, supervisa este viernes las obras de prevención ante el fenómeno El Niño en las regiones de Piura y La Libertad. La mandataria realiza la visita junto con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, para verificar los avances de las intervenciones destinadas a reducir el riesgo de inundaciones y huaicos.

La jornada forma parte del viaje de trabajo número 21 de la jefa de Estado y comprende la inspección de trabajos de limpieza y descolmatación de cauces, la conformación de bordos y las obras de protección en puntos críticos de ambas regiones.

En Piura, Fujimori supervisará las intervenciones ejecutadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que incluyen la limpieza, descolmatación y conformación de bordos para facilitar el desplazamiento del agua ante eventuales crecidas.

Keiko Fujimori advirtió que el fenómeno El Niño afectará al Perú de forma importante. (Foto: El Comercio)

Uno de los sectores con mayor avance es Los Ejidos–Puente Bolognesi, donde los trabajos alcanzaron el 100% de ejecución física: se intervinieron los 4,85 kilómetros previstos. Sin embargo, el avance en volumen de descolmatación llega al 85,30%, equivalente a 464.382 metros cúbicos.

En otros puntos, las labores continúan en ejecución. El sector El Milagro–La Encantada registra un avance físico del 27,59%, mientras que Piedra Negra alcanza el 20,73%.

Las autoridades también verificarán las intervenciones a cargo del Ministerio de Defensa en siete sectores de la región. Estas acciones forman parte de las medidas preventivas previstas para mejorar la capacidad de los cauces de ríos y quebradas frente a posibles incrementos del caudal.

Piura tiene programadas 21 intervenciones

En el marco del Decreto de Urgencia N.° 008-2026, se programaron 21 intervenciones en Piura, con una meta conjunta de 49,35 kilómetros de cauces de ríos y quebradas.

Los trabajos buscan reducir la acumulación de sedimentos y mejorar las condiciones para el tránsito del agua, con el objetivo de disminuir los riesgos de desbordes e inundaciones durante el fenómeno El Niño.

Según la información proporcionada, la culminación de las labores en Los Ejidos–Puente Bolognesi está prevista para el 18 de octubre de 2026. La supervisión permitirá verificar el estado de las intervenciones y el cumplimiento de los plazos establecidos.

La presidenta Keiko Fujimori cumple diversas actividades en Piura, en el marco de las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño. (Foto: Presidencia) / LINO CHIPANA

La Libertad: obras en San Ildefonso y San Carlos superan el 69% de avance

En La Libertad, la presidenta realizará un sobrevuelo para verificar el progreso de la solución integral de las quebradas San Ildefonso y San Carlos, proyecto ejecutado por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

De acuerdo con el reporte técnico proporcionado, las obras presentan avances físicos de 78,82% en San Ildefonso y 69,52% en San Carlos. La inversión total asciende a S/ 1.664 millones.

El proyecto contempla la construcción de diques, un túnel de 1,5 kilómetros para derivar las aguas de la quebrada San Ildefonso hacia San Carlos, canales de conducción que suman 12,85 kilómetros y defensas ribereñas a lo largo de 17,2 kilómetros del río Moche.

Estas infraestructuras buscan encauzar las aguas y reducir la exposición de las zonas urbanas y productivas ante eventuales lluvias intensas y huaicos.

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