La presidenta también se refirió a las señales climáticas que motivan la alerta del Ejecutivo. Foto: EC
La presidenta también se refirió a las señales climáticas que motivan la alerta del Ejecutivo. Foto: EC
Por Redacción EC

Desde Piura, donde viene supervisando las acciones frente a la llegada del Fenómeno El Niño, la presidenta Keiko Fujimori indicó que se está trabajando para establecer módulos temporales y así ayudar las familias que deban abandonar sus viviendas durante las inundaciones a causas de las fuertes lluvias.

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