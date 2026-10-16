Desde Piura, donde viene supervisando las acciones frente a la llegada del Fenómeno El Niño, la presidenta Keiko Fujimori indicó que se está trabajando para establecer módulos temporales y así ayudar las familias que deban abandonar sus viviendas durante las inundaciones a causas de las fuertes lluvias.

“Se está trabajando ya en establecer albergues para poder atender a cerca de 30.000 personas, esperemos que estos no sean necesitados”, señaló. Sin embargo, a quienes viven en zonas de riesgo, exhortó evaluar alternativas de alojamiento con familiares para evitar desplazamientos de último hora.

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Sobre las alertas ante estos desastres naturales, Fujimori Higuchi recalcó que en varias regiones del Perú hay un margen entre tres a cuatros horas para que así la población evacúe a las zonas más seguras.

“Acá lo importante es saber hacia dónde evacuar, no acercarse al río”, advirtió. En esa misma línea, pidió a los ciudadanos no arrojar residuos a los cauces y mantenerse informados sobre las alertas oficiales.

Limpieza del río Piura

La presidenta dejó en claro que el río Piura ha sido limpiado hasta donde lo permiten las intervenciones realizadas: “Más que eso no podemos hacer. Pero el Mega Niño puede ser mucho más grande de lo que nosotros tenemos planificado”, apuntó.

“Se están tomando todas las medidas. Por eso es tan importante que en estos momentos que vamos a enfrentar un período de medidas de emergencia, estemos todos unidos. Y este mensaje esperemos que llegue también al Congreso de la República”, dijo a los medios.

Cabe resaltar que uno de los sectores con mayor avance es Los Ejidos–Puente Bolognesi, donde los trabajos alcanzaron el 100% de ejecución física: se intervinieron los 4,85 kilómetros previstos. Sin embargo, el avance en volumen de descolmatación llega al 85,30%, equivalente a 464.382 metros cúbicos.