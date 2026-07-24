El calentamiento del mar en Piura alejó a los peces de la pesca artesanal. Foto: América Noticias
El calentamiento del mar en Piura alejó a los peces de la pesca artesanal. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

La alta temperatura ocasionada por el Fenómeno El Niño viene causando estragos en el día a día de pescadores artesanales de Piura y Lambayeque debido a la severa disminución de especies marinas que se alejan de la costa.

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