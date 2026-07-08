La vegetación reduce el caudal del río Piura y aún así no hay labores de prevención ante El Niño. (América TV)
La vegetación reduce el caudal del río Piura y aún así no hay labores de prevención ante El Niño. (América TV)
Por Redacción EC

La Contraloría General de la República y representantes del Colegio de Ingenieros de Piura informaron que la región no cuenta con las labores de prevención necesarias para mitigar el impacto de desbordes en el río Piura, ante la alerta vigente por el fenómeno El Niño, cuya probabilidad de alcanzar una magnitud fuerte para el verano 2026-2027 se estima en un 48%.

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