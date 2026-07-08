La Contraloría General de la República y representantes del Colegio de Ingenieros de Piura informaron que la región no cuenta con las labores de prevención necesarias para mitigar el impacto de desbordes en el río Piura, ante la alerta vigente por el fenómeno El Niño, cuya probabilidad de alcanzar una magnitud fuerte para el verano 2026-2027 se estima en un 48%.

Manuel Asmat, decano del Colegio de Ingenieros de Piura, señaló que el departamento registra niveles de vulnerabilidad elevados. Según el especialista, la presencia de sedimentos y vegetación en el cauce ha reducido la capacidad hidráulica del río, lo que incrementa la posibilidad de inundaciones con caudales de entre 1,500 y 2,000 metros cúbicos por segundo.

La vegetación reduce el caudal del río Piura y aún así no hay labores de prevención ante El Niño. (América TV)

Por su parte, la Contraloría General determinó que el Gobierno Regional de Piura no priorizó intervenciones para reducir el riesgo de desbordes durante el primer semestre de 2026. Un informe de control institucional reveló que ninguno de los 48 procesos de selección convocados por la sede central de dicha entidad estuvo relacionado con obras preventivas en el afluente.

El organismo supervisor detectó 74 puntos críticos que representan un peligro para aproximadamente 90,000 habitantes de Piura, Castilla y el Bajo Piura. Asimismo, inspecciones técnicas verificaron que los diques de protección construidos con geobolsas presentan roturas y desplazamientos, lo cual compromete su capacidad de contención ante el aumento del caudal.

Deficiencias en labores de prevención de Piura

En cuanto a la administración de recursos, la Contraloría reportó que diversas municipalidades mantienen una baja ejecución del presupuesto asignado al Programa Presupuestal 068, destinado a la reducción de vulnerabilidad. Distritos con alta exposición a inundaciones, como Catacaos y Tambogrande, registran avances de gasto de solo 5.7% en este rubro.

A esta situación se suma el retraso en la implementación del plan maestro integral del río Piura, factor que eleva el riesgo de siniestros por lluvias intensas. Actualmente, la región lidera la estadística nacional con 27 distritos en riesgo muy alto por inundaciones, lo cual pone en peligro a más de 1.3 millones de personas y miles de hectáreas agrícolas.

Ante la proximidad de la temporada de precipitaciones, representantes de colegios profesionales instaron a las autoridades a ejecutar labores de corto plazo, como la limpieza de drenes y el mantenimiento de casetas de bombeo. Los especialistas recalcaron que la ausencia de gestión técnica oportuna agrava la exposición de la infraestructura estratégica y la superficie productiva regional.