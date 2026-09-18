La Red de Protección al Turista de Piura acordó implementar una serie de medidas para proteger el flujo de visitantes y reducir los posibles impactos del fenómeno El Niño en la región. La estrategia es encabezada por el Gobierno Regional de Piura, a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur).

Entre las acciones previstas se encuentra un plan de respuesta sanitaria coordinado con la Dirección Regional de Salud (Diresa), que permitirá atender eventuales emergencias asociadas al fenómeno climático. También se implementará un sistema de comunicación oficial por provincias, con información diferenciada entre eventos climáticos estacionales y alertas nacionales.

En materia de seguridad, se contempla la activación de brigadas de rescate rápido para atender emergencias y reforzar la protección de visitantes nacionales y extranjeros. Además, la Dirección de Aeródromos y Puertos y la Capitanía de Puerto participarán en la supervisión de las embarcaciones que operan en las zonas balnearias.

La Policía de Turismo y la Policía Nacional del Perú incrementarán la vigilancia en muelles, corredores turísticos y principales atractivos de la región. Estas acciones se complementarán con medidas para fortalecer la seguridad marítima.

Otro de los ejes será la formalización y certificación de los servicios turísticos. Para ello, se iniciará un proceso de capacitación dirigido a los gremios de transporte local y se entregarán distintivos oficiales a los operadores que cumplan con los estándares establecidos de seguridad y atención.

Asimismo, se habilitará un directorio público, tanto físico como digital, con información de los operadores turísticos e intermediarios formales. La herramienta permitirá a los visitantes identificar los servicios disponibles en la región.

La Red también acordó reforzar los mecanismos de fiscalización y recepción en los puntos de ingreso a Piura, con especial atención al mercado ecuatoriano, uno de los mercados emisores relevantes para el turismo receptivo de la región. La medida busca contribuir a mantener el flujo de visitantes procedentes de Ecuador y brindar condiciones de seguridad durante su ingreso y permanencia.

Por su parte, la Diresa tendrá a su cargo la difusión de alertas sanitarias verificadas y la coordinación para garantizar atención médica ante eventuales contingencias relacionadas con el fenómeno El Niño. También se implementará un directorio de emergencias disponible las 24 horas y un canal digital oficial con información verificada por provincia.

Finalmente, la Red de Protección al Turista acordó ampliar su convocatoria a las cámaras de comercio locales, municipalidades provinciales, la Junta de Fiscales Superiores y gremios privados. La finalidad es establecer mesas de trabajo técnicas para atender las necesidades específicas de cada zona turística de Piura.