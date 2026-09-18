Piura prepara plan de protección al turista frente a posibles emergencias por el fenómeno El Niño. (Foto: Andina)
Piura prepara plan de protección al turista frente a posibles emergencias por el fenómeno El Niño. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Red de Protección al Turista de Piura acordó implementar una serie de medidas para proteger el flujo de visitantes y reducir los posibles impactos del fenómeno El Niño en la región. La estrategia es encabezada por el Gobierno Regional de Piura, a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur).

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