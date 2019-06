Fiscalía cita a gobernador de Piura por designación de funcionarios

La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura citó al gobernador regional de Piura, Servando García Correa, para que declare acerca de la cuestionada designación de sus funcionarios de confianza.



La fecha dispuesta es el próximo miércoles 3 de julio a las 3 p.m. en la sede del Ministerio Público en Piura. Para ese día también están citados Arnaldo Arévalo, ex director regional de Agricultura; Fabriciano Cunya, ex director regional de Educación; Pedro Peña Maraví, ex gerente del Proyecto Alto Piura; y Marcial Cunia, ex gerente del Proyecto Chira-Piura.

Según la carpeta N° 180-2019, la fiscal provincial Lesly Arca investiga preliminarmente a las personas mencionadas por el presunto delito de nombramiento o aceptación indebida para el cargo público y falsedad ideológica.



La investigación fue iniciada en marzo pasado, cuando se citó por primera vez a Servando García. En aquella oportunidad este no asistió. Esta vez, su presencia será obligatoria, según el documento. Al respecto también se notificó al procurador público Ad Hoc, Manuel Graciano Ponte.

Como parte de las diligencias, también se requirió la declaración de Jesús Torres Saravia, gerente del Gobierno Regional; Johana Vite, jefa de Asesoría Jurídica; y Violeta de Lama, secretaria general del Gobierno Regional. Ellos deberán asistir el jueves 4 de julio.



En el caso de Arnaldo Arévalo, Pedro Peña y Marcia Cunia, la denuncia señala que fueron designados sin tener el grado académico de ingeniero para ejercer los cargos. En el caso de Fabriciano Cunya, solo tenía el grado de bachiller y no de Licenciado en Educación, como lo exige la norma.

Además, el gobernador Servando García es imputado por el delito de falsedad ideológica al firmar 17 resoluciones ejecutivas como "doctor", grado académico que no ostenta.



A través de un informe, la Contraloría advirtió en mayo que la gestión de Servando García tenía 11 funcionarios de confianza que no cumplían los requisitos mínimos establecidos en el Manual de Organización y Funciones (MOF). Casi un mes después, el gobernador cambió solo a dos de ellos.