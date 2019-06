Atlético Grau de Piura y el difícil momento por el que pasa en sus 100 años | CRÓNICA

En el estadio Miguel Grau de Piura la pelota no rueda desde hace un mes. El recinto fue clausurado por la Municipalidad de Castilla debido a que la infraestructura representa un riesgo para el público asistente. Los hinchas del Club Atlético Grau han tenido que mudar su aliento al estadio de Bernal, en Sechura, donde por ahora el equipo juega de local.

Fundado el 5 de junio de 1919 en el centro de Piura, Atlético Grau cumple hoy 100 años de vida futbolística. Sin embargo, no puede celebrar su aniversario como quisiera debido a las deficiencias en su estadio, la falta de un equilibrio financiero y el hecho de que hace más de cuarenta años el equipo no asciende a la Primera División del fútbol peruano.

Previo a su clausura, el conocido ‘Coloso Miraflorino’ ya estaba inhabilitado por no tener certificado de Defensa Civil. Desde su remodelación en el 2011, ha sido cerrado hasta en cuatro oportunidades, todas por la misma razón: no reúne las garantías de seguridad.

El problema es competencia directa del IPD, cuyo presidente encargado en Piura, Roberto Mogollón, se ha comprometido a “levantar observaciones”, con la finalidad de reabrir, en el más breve plazo, este estadio de cancha sintética y con capacidad para 25.000 personas.

“Es una lástima que un equipo como el Atlético Grau, el más querido de Piura, no tenga un estadio en óptimas condiciones para ser local”, comenta el periodista deportivo Jorge Romero. Y cuestiona: “¿Así cómo es posible celebrar 100 años de vida institucional?”.

Atlético Grau tiene su origen en un grupo de futbolistas aficionados de la calle Callao de Piura que solían disputar partidos con el equipo del barrio norte, más tarde Sport Liberal. Su nombre está inspirado en el máximo héroe nacional y fue uno de los fundadores de la Liga Provincial de Fútbol de Piura, en 1922.

Conquistó títulos entre 1928 y 1934. Si bien su racha fue interrumpida brevemente, pues descendió a Segunda División, en 1959 volvió al fútbol profesional, incluso aportando jugadores a la selección nacional que ganó oro en los Juegos Bolivarianos de 1961.

No solo piuranos han vestido la camiseta ‘alba’, sino también chiclayanos, arequipeños, trujillanos, limeños y extranjeros. Un sólido Atlético Grau llegó a enfrentarse a equipos de la talla de Universitario, Alianza Lima, Palmeiras y Flamengo; incluso ganó 2-1 a la selección peruana de 1965, dirigida por Marcos Calderón.

De aquella época de gloria sabe bien Julio Cevallos ‘El Algarrobo’, ex zaguero del Grau que hoy ha perdido la vista, pero no la memoria. “Para mí el Grau es pasión, es historia e identidad. Me acuerdo de las atajadas de Rodolfo Bazán, el popular ‘Mago’; y del ‘Nene’ Néstor Farías. Tremendos arqueros ambos”, comenta, emocionado.

Su dupla en la cancha, Julio César Miranda, también recuerda la defensa “impecable” que hacían con Manuel Mora, y cuando entre los tres se “peleaban” el mejor bloqueo. “Grau es el único equipo piurano que ha disputado encuentros internacionales. Eso enorgullece a la hinchada. Para mí, Grau siempre será Piura y Piura será Grau”, dice, convencido.

El equipo levantó la Copa Perú por primera y última vez en 1972, mantuvo su categoría hasta 1975 y luego se alejó de la élite del fútbol nacional para quedarse en torneos locales.

Tras el éxito, llegó un momento en que el club vio limitadas sus posibilidades económicas con respecto a las exigencias de los dirigentes y jugadores, quienes terminaban migrando a otros equipos con mejor financiamiento. “Grau perdió categoría porque escaseaban los soles y los jugadores exigían demasiado, quizás justificadamente”, analiza Jorge Romero.

-A la espera del milagro-



Más de cuarenta años sin fútbol profesional saben para la hinchada piurana a tiro al palo, a gol en offside, a penal fallado. Cuatro décadas dejan la misma sensación que una derrota en el último minuto, con pitazo incluido. Y duelen.

El momento más cercano en que el Grau estuvo a punto de levantar su segunda Copa Perú fue en el 2002, cuando llegó a la ‘finalísima’ y enfrentó al Atlético Nacional de Arequipa. En el partido de ida empataron 1-1, pero en el de vuelta, en cancha piurana, Atlético Grau perdió 2-4, en medio de cuestionamientos por un presunto resultado acordado –que nunca fue desmentido–, lo que desencadenó hechos de violencia dentro y fuera del estadio.

Pese a la desazón, al año siguiente el club reconoció a ‘Sentimiento Albo’ como su barra oficial. El equipo se renovó y apuntó a la recién creada Liga Superior de Piura, de la cual fue el primer campeón en el año 2009. Pero al anhelo –hasta ahora frustrado– del hincha por volver a la Primera División se sumó la crisis económica que puso las cifras en rojo.

Las finanzas internas generaban deudas tanto con algunos jugadores como con miembros del equipo técnico, ya que los ingresos eran escasos, al igual que los auspiciadores.

Pasado ese trance, que por varios años imposibilitó al club de contratar jugadores que den la talla, Arturo Ríos, actual presidente del Atlético Grau, prefiere ser optimista.

“Estamos buscando un equilibrio económico y financiero, ha sido muy difícil esa situación, porque uno de los flujos de ingreso que tenemos es por taquillas, y hay muy poca asistencia. Eso nos exige la FIFA para la licencia profesional, que tengamos un orden”, sostiene.

El recuerdo más reciente de Atlético Grau rozando el éxtasis de levantar la Copa Perú fue en el 2017, cuando en el cuadrangular el equipo ‘albo’ ganó y empató, pero los resultados no le alcanzaron para coronarse campeón y ser bienvenidos en el fútbol profesional.

Acaso para poner paños de buena expectativa en esta celebración por los 100 años, el club ha recibido esta semana diversos reconocimientos, entre ellos el de la Municipalidad de Piura, que oficialmente lo declaró Patrimonio Cultural de Piura.

Como parte de las actividades de aniversario, se sabe que estaba programada una serenata y una exposición fotográfica con imágenes históricas del Atlético Grau. Pero “los recursos no alcanzan y nadie se ha querido hacer cargo”, cuenta una fuente del club.

Si bien el equipo avanza en lo futbolístico, con los pies con dirección al campeonato y al respectivo ascenso, la administración camina hacia la estabilidad económica y financiera. “Les pedimos a la hinchada que tenga fe en el equipo, tenemos metas a corto y a mediano plazo, pero queremos que sigan alentando”, ha dicho el presidente, Arturo Ríos.

Por ahora, sus palabras parecen no encontrar eco. El último domingo, ni 900 espectadores llegaron al estadio de Bernal, donde Atlético Grau goleó 4-1 a Deportivo Coopsol. Hace falta quien grite los goles, pero también quien aporte. A veces ser hincha no alcanza.

