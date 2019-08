Gobernador regional de Piura: “Los avances de la reconstrucción son mínimos”

En medio del escándalo de su gerente general, Jesús Torres Saravia, investigado por acoso sexual a una ex trabajadora de la entidad regional, el gobernador regional de Piura, Servando García Correa, conversó con El Comercio sobre este delicado tema, así como del paralizado proyecto Alto Piura y los trabajos de la reconstrucción.



¿Qué obras priorizará en su gestión 2019-2022?

​Las obras que priorizaremos serán las defensas ribereñas (del río Piura), que tendrán una duración de más de 70 años; así como la construcción de los hospitales de Sullana, y el de Alta Complejidad de Piura; la represa de Vilcazán, donde hemos logrado una inversión de más de S/ 500 millones; y la masificación del gas que vamos a firmar pronto. Pero también está La Costanera que se dejó (la gestión anterior) con innumerables problemas.

Pero todas esas obras que menciona son de las gestiones anteriores.



Lo que dice es verdad al 50%. En Vilcazán no hemos encontrado ningún documento. Los hospitales de Piura y Sullana estaban en vía APP (Asociación Público Privada). Ahora el hospital de Sullana ya tiene presupuesto de la reconstrucción. Las defensas ribereñas estaban estancadas desde el 2017. De la masificación del gas no teníamos nada. En los hospitales de Huarmaca, Ayabaca y Huancabamba se colocó la primera piedra pero no había ningún hospital de contingencia construido. Se inauguraron para la foto, y lo que genera suspicacias es que esos tres hospitales se lo dieron a un solo consorcio (CMO Group).



Hablando de las defensas ribereñas, ¿usted está de acuerdo con colocar geobolsas en el Bajo Piura?



Para eso están los técnicos, nosotros somos políticos. La solución que ofrezcan los técnicos será la mejor. Y no importa qué institución lo haga, si la municipalidad de Piura, o la municipalidad de Catacaos o Cura Mori, pero que lo hagan bien y que brinde la tranquilidad a la población de que el río no se volverá a salir.

Al día de hoy, 2 años y medio después de El Niño Costero, ¿cuál es su balance de la reconstrucción?



El balance es de una lentitud considerable. No se ha avanzado mucho en estos dos años y medio, los avances son mínimos. Deberíamos ponernos a trabajar todos porque no se trata de decir X, Y ó Z, hay que hacer equipos entre los gobiernos regionales, locales, el gobierno nacional y la sociedad civil. Si no se destraba la parte técnica, la parte del presupuesto, vamos a seguir teniendo ese cuello de botella de ir todo a Lima, de esperar transferencias del gobierno central, y eso hace que el avance sea lento.



El Gobierno Regional de Piura ha tenido un Prespuesto Institucional Modificado (PIM) de casi S/ 3 mil millones, pero solo presentan un avance del 43%, ¿a qué se debe esa lenta ejecución?



Empezamos con un PIA (Presupuesto Inicial de Apertura) que bordeaba los S/ 500 millones (en realidad era de S/ 2 mil 115 millones 191 mil 387). Pero si habla del PIM hablamos de dinero que recién se viene incorporando, en mayo, junio. Ahora, midamos la ejecución presupuestaria respecto del PIA y verá que superamos el 40%.

Esta baja ejecución presupuestaria tendrá que ver con lo que dijo el contralor de que los gobiernos locales y regionales tienen deficiencias en la parte técnica



Esa crítica es muy superficial y no está analizada de manera técnica. Porque está demostrado que los gobiernos locales y regionales ejecutamos lo más rápido que podemos, pero si las trabas están a nivel central y el dinero no se desembolsa, ¿cómo lo gastamos?



Habemos del Peihap (Proyecto Alto Piura), paralizado hace un año, ¿qué pasará con este proyecto de más de S/400 millones de gasto y un avance de apenas 22%?



Yo he heredado este problema. Este proyecto ha estado paralizado, y el gasto que menciona viene de los gobiernos anteriores. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos intentado resolver el problema social con el distrito de Sondorillo, para que nos permitan ingresar al túnel para realizar el saldo de obra.

¿Cuándo se licitará el saldo de obra?



De acuerdo a cómo nos dejen entrar al túnel, para hacer el expediente.



¿Considera que el Peihap debe manejarse desde el gobierno central?



Lo que mejor resulte para la región, ese será el camino. Estamos a favor de que se realice, al margen de quién lo tenga a cargo.



¿Cómo va la ejecución de las defensas ribereñas del río Piura?



El jueves pondremos la primera piedra de una obra que durará más de 70 años.



¿Y esta obra estará lista antes de las próximas lluvias del verano 2020?



No lo creo, pero tenemos la intención. Se han gastado más de S/1.000 millones en el río (descolmatación) y ¿qué tenemos ahora? Nada. Ahora sí habrá una obra que nos dará tranquilidad a los piuranos.

Hablando de eso, ahora están descolmatando el río en Tambogrande, ¿Se sigue botando la plata al agua?



Siempre he dicho que, mientras no haya estudios definitivos, la descolmatacion no es el camino. Hay que buscar salidas definitivas, no podemos tirar la plata al aire, malgastando los recursos. Ahora el río ya tendrá arena de oro, pues se ha invertido más de mil millones de soles ahí, y si mañana viene una crecida que Dios nos coja confesados.



En el caso de acoso sexual de una ex trabajadora, ¿qué tipo de acciones dispuso?



Cuando nos enteramos del caso encargamos a la Secretaría Técnica que inicie una investigación dentro del gobierno regional. Además informamos a Anticorrupción para que lleve adelante las investigaciones, y le sugerí a la víctima, aparentemente afectada, que denuncie ante las entidades competentes ese caso confuso.



¿Le parecen confusos los whatsapp expuestos?



Por eso le digo eso de las investigaciones, porque nosotros podemos tener nuestros puntos de vista, pero quien transparentarán todo son las entidades competentes. Queremos que se sancione si hay culpabilidad, o se absuelva si no es así. No se trata de cortar cabezas porque alguien dice algo. Todos somos incocentes hasta que no se diga lo contrario.

¿Si se le halla culpable qué decisión tomará?



Lo que corresponda de acuerdo a ley.



¿Que sería?



Lo que corresponda de acuerdo a ley.



¿Cuál es su postura sobre el acoso sexual y más en entidades públicas?



Que debe haber un absoluto respeto hacia la mujer. Un absoluto respeto.



Muchos cuestionan su silencio en este caso, sobre todo porque usted fue acusado también, aunque luego el caso fue archivado, de la violación a una menor de edad.



Yo me sometí a las investigaciones y fue archivado. Se usó políticamente, en la segunda vuelta, después ya no han dicho nada. Ahorita estamos en otro escenario.



¿Confía tanto en su gerente general como para no haberlo separado temporamente del cargo?



Yo no blindo a nadie, pero no le voy a cortar la cabeza a nadie por un cuestionamiento que no haya sido investigado. Cuando haya resultado, tenga por seguro que vamos a actuar de manera firme y correcta.

¿Es consciente de la delicadeza del tema?



Digamos que la persona aparentemente afectada presenta una denuncia tres meses después de irse del gobierno regional. Me hubiera gustado que lo hubiera hecho en el momento, y hubiéramos tomado la decisión, además que ella es abogada.



Pero hay un miedo comprensible en una situación de este tipo.



Por eso le digo, siendo abogada hubiera pedido una cita cuando trabajábamos y acá hubiéramos tomado la decisión inmediata en ese momento.



¿Qué decisión inmediata hubiera tomado?

Bueno, ahí hubiéramos corregido de forma contundente.



¿Y por qué no corregir ahora?



No nos pongamos en escenarios ficticios y supuestos.,



Usted está hablando de escenarios ficticios.



Yo siempre hablo de cosas concretas, pero bueno.