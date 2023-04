En los últimos días, videos y fotos de urbanizaciones totalmente inundadas, sin acceso ni salida, y casas llenas de agua en Piura han recorrido las redes sociales. Lo más impactante es que algunas de ellas son proyectos inmobiliarios que se vendieron bajo la premisa de ser un “lugar seguro” y zona no inundable. Sin embargo, la realidad ha sido todo lo contrario.

Este es el caso del proyecto Monteverde en Castilla, de la inmobiliaria constructora Galilea. En uno de los videos promocionales de la misma inmobiliaria, el gerente comercial, Yuri Summers, dice ante la pregunta de posibles inundaciones y el fenómeno del Niño Costero, “nosotros estamos preparados para esto y hemos soportado muy bien estas lluvias atípicas. Nuestra organización está preparada para eso porque tenemos un sistema de drenaje pluvial que hace que el agua corra”.

Sin embargo, lo que se vive actualmente difiere por completo. La única entrada al proyecto Monteverde en Castilla estaba totalmente inundada. El agua, según un video publicado por el periodista Carlos Chunga, llegaba hasta las rodillas y en algunas zonas tapaba las camionetas hasta la mitad. No se podía entrar, ni salir.

La inmobiliaria Constructora Galilea vendió el proyecto Monteverde de Castilla como "zona no inundable". Hoy el único acceso se encuentra así: pic.twitter.com/cHLdt7nzjF — Carlos Chunga (@enriquechunga) April 6, 2023

Así lucía el ingreso del proyecto Monteverde tras las lluvias. Este conjunto de viviendas fue entregado como un lugar seguro, pero terminó inundado (Foto: Carlos Chunga)

El viernes por la mañana, los vecinos de Monteverde bloquearon la vía Castilla - Catacaos para pedir soluciones por los drenajes pluviales que están tapados.

Julio Gómez, presidente de la junta directiva de la asociación de propietarios de Monteverde, conversó con El Comercio e indicó que la empresa actualmente está trabajando con motobombas para retirar el agua empozada en la zona: “La empresa constructora ha puesto trabajadores, motobombas y están evacuando el agua que queda almacenada”. Aseguró que actualmente hay algunas zonas afectadas, pero ya no hay agua empozada.

Asimismo, indicó que la inundación también sería consecuencia de la falta de mantenimiento al sistema de drenaje y porque hay desfogues que están tapados por terceros. Esto último habría hecho que el agua no corra y se empoce.

Guillermo Gutierrez, jefe de la sucursal de Piura de Galilea, indicó que la empresa está trabajando todo el día para bombear el agua. Sin embargo, explicó que “con este fenómeno no se puede. Si no se puede a nivel Piura, imagina a nivel urbanización. Tenemos siempre la presencia de auxiliar en los momentos que necesita la urbanización. Hemos habilitado un ingreso y salida por la parte posterior”.

Además, sostuvo que se necesita apoyo de las autoridades para que tomen acción frente al drenaje pluvial en frente del proyecto.

Vecinos de la urbanización Monteverde bloquean la carretera Castilla - Catacaos, en Piura. Varias viviendas continúan inundadas. pic.twitter.com/Q5RepDLZs6 — Julio César Talledo (@JulioTalledoV) April 7, 2023

Otra denuncia por redes sociales es sobre el proyecto inmobiliario Ciudad del Sol (Av. Chulucanas cruce Av. Sánchez cerro), de la empresa DH Mont que se ha visto afectado por las lluvias. Según videos publicados en redes sociales, todo el agua de la lluvia ha ingresado a las viviendas, inundando así los departamentos y pasillos.

Diversos videos enviados a El Comercio muestran como las lluvias han entrado a los departamentos y también a la zona de los pasillos donde se encuentran los ascensores, los cuales estuvieron inoperativos casi una semana. Las paredes se observan llenas de agua y humedad y el agua se filtra por las ventanas. Los vecinos prefirieron permanecer en el anónimato por miedo a represalias. “No entendemos cómo no han previsto que Piura es una zona de lluvias fuertes”, dijo uno de ellos.

En un comunicado de la misma empresa colgado en el condominio dice: “Los ciclones como Yaku, el fenómeno del Niño Costero, La Niña, lluvias torrenciales, etc. son fenómenos extraordinarios impredecibles de la naturaleza de los cuales la constructora no es responsable. (...) Este proyecto es privilegiado, ya que casi todo Piura está inundado y su condominio no lo está. Cuanta con canales de drenaje dentro de la residencia”. Asimismo, indica que tiene todo en regla.

Los vecinos de Ciudad del Sol han hecho diversas protestas contra la empresa inmobiliaria por la situación que viven actualmente.

En todo Piura diversas urbanizaciones se han visto afectadas por las inundaciones. Una de estas es Santa Rosa Country Club, la cual queda al frente de la ubranización Monteverde, y la urbanización Santa Margarita.

Ana Bobbio Aguilar, presidenta de la Junta Vecinal Comunal de Santa Margarita, indicó que hay etapas de la urbanización que están completamente inundadas. Explicó que dicho proyecto es de la empresa Clasem y que no les avisó que era una cuencia ciega. “No sabíamos que esto era una cuenca ciega, inundabable. Nosotros estamos dispuestos a tomar acciones y saber quienes son los responsables. Por qué, ¿quién les dio el permiso?”, dice Ana.

Inundación en la urbanización Santa Margarita, Piura. (Foto: Ralph Zapata)

El Comercio intentó comunicarse con las empresas involucradas, pero no obtuvo respuesta de ninguna.

El problema de las inundaciones

Aldo Facho, arquitecto urbanista, explicó que estos proyectos inmobiliarios deben tener sistemas de drenaje. “Los desarrolladores son los responsables de analizar el nivel del terreno con relación a la inundación, cuerpos de agua, etc. Se tiene que ver cómo se hace para que el agua circule y no se empoce”, dijo.

Sin embargo, agregó que “además, hay un proceso de permiso, de licencia, que no le quita responsabilidad al desarrollador, pero es una responsabilidad colectiva porque alguien aprueba que se desarrolle y aprueba ese proyecto y el municipio le da a los vecinos la garantía de que se cumplen los requisitos mínimos”.

En esa línea, el especialista explicó que las inundaciones son un problema más grande por la falta de planificación urbana. No hay buenos sistemas de drenaje porque las ciudades crecen sin planificación. Explicó que un estudio de Grade concluye que el 93% del nuevo suelo urbano en el Perú es informal o legal, entonces “si no es parte de un desarrollo urbano, los municipios no han previsto drenajes, redes pluviales, sistemas de escala metropolitana o urbana que permita colectar el agua de lluvias y llevarlo al cauce de los ríos”, dice.

¿Por qué se inundan las urbanizaciones de Castilla? porque el distrito ha crecido sin un plan urbano que prevea la evacuación pluvial y la accesibilidad, a la vez que proteja los ecosistemas y bosques secos. Todos son responsables, empezando por la municipalidad y @viviendaperu https://t.co/RNRxoijXnm pic.twitter.com/u0TCC96bwl — Aldo Facho Dede (@Aldo_FD) April 7, 2023

Específicamente en Piura, luego del fenómeno de El Niño en 2017, el gobierno regional junto con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios hicieron obras para el encauzamiento del río. Con estas trataron de darle más capacidad al cauce para que no se desborde. Como habían invasiones a los lados del río, se levantaron muros para tratar de compensarlo hacia arriba, explicó Facho. Sin embargo, esto corta el drenaje natural de la ciudad hacia el río y por ende las inundaciones aumentan.

Por su parte, Alain Alvarado Tabacci, gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Piura, explicó que antes de las fuertes lluvias de los últimos días, se habían identificado 40 cuencas ciegas. Sin embargo, ahora sobre pasan las 50. “Estas son las zonas donde se acumula el agua y no hay drenaje. (...) No se ha trabajado, desde el último fenómeno del Niño en 2017, el plan de drenaje pluvial”, sostuvo.

Asimisismo, sostuvo que algunas urbanizaciones, donde se han construido proyectos inmobiliarios en los últimos años, se han construido en estas cuencas ciegas.

Indicó que a pesar de haberse declarado el nivel de emergencia 5 en la región, no han recibido el apoyo necesario del gobierno central. “Como municipalidad estamos tratando de drenar las aguas con cisternas o motobombas. Todo con presupuesto municipal. Nosotros con nuestro presupuesto nos hemos visto desbordados”, agregó.