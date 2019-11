Hace unos días iniciaron los trabajos de construcción y mejoramiento de las defensas ribereñas en el tramo II del río Piura, comprendido entre el puente Bolognesi y el futuro puente Integración. Estas labores se suman a las iniciadas a principios de octubre en el tramo I, en las ciudades de Piura y Castilla. El costo total de ambas obras es de S/233 millones y su plazo de ejecución es de 15 meses.

► Construcción de defensas ribereñas en Piura y Castilla inició sin supervisión de obra

El Comercio recorrió este viernes el tramo II y verificó la presencia de obreros y maquinaria pesada limpiando el cauce del río. Los trabajos están a cargo del consorcio Protección Piura y Castilla, conformado por las empresas Basa Construcciones S.A.C., Constructora Upaca S.A. y H&C Asociados S.R.L.

Los trabajos que se realizarán en ambos tramos consisten en la protección del talud con revestimiento de concreto, habilitación de caminos de acceso, desbroce de margen derecha e izquierda, demolición, movimiento de tierras e impermeabilización. Asimismo, la conformación de un dique con material mejorado en un tramo de 5,6 kilómetros, construcción de un parapeto en una altura de 1,20 metros, revestimiento con losa de concreto, protección con tablestacas, reforzamiento de vigas de amarre de concreto armado, entre otras.

- Supervisión cuestionada -

Las obras en los dos tramos son supervisadas por el Consorcio Supervisor Castilla Piura, conformado por Asistencia Técnica y Jurídica Consultores S.L. e INTECSA S.A. Sucursal Perú, que ganó la buena pro por S/7,5 millones. Este consorcio elabora el plan integral del río Piura, que es la guía que acoge todos los trabajos en el río, incluidos las defensas ribereñas.

Consejeros regionales y especialistas cuestionaron que la supervisión sea juez y parte en estos trabajos. Sin embargo, Jorge Santa Marina, jefe del proyecto del plan integral en el río Piura, dijo que desconocían que dos empresas de su consorcio hubieran ganado la supervisión de las defensas ribereñas.

(Foto: Ralph Zapata)

Asimismo, criticó que las defensas ribereñas de Piura se estén ejecutando sin esperar los estudios que ellos están realizando. “Ellos ya hicieron sus expedientes técnicos, ahora están ejecutando la obra. Ellos [los consorcios] no se han puesto de acuerdo con nosotros. Les hemos pedido los expedientes, a través del Peihap [Proyecto Especial Hidroenergético Alto Piura, que es la unidad ejecutora] (...) Se supone que todas las obras deben estar dentro del paraguas que somos nosotros (...) El drenaje sí se está haciendo de manera coordinada, pero aquí [las defensas ribereñas] yo me he enterado por los periódicos”, indicó.

Añadió que los trabajos en las defensas ribereñas se estarían haciendo sin un buen sustento técnico. “Yo ya le dije al consultor: ‘si haces un modelamiento hidraúlico en 45 días, lo haces mal’. Aquí hay un tema fundamental, que saber cuándo se produce arrastre y cuándo sedimentación en el río Piura, pero en los tramos I y II no hay un estudio de arrastre y sedimentación”, comentó.

- Bajo Piura sin defensas -

El río Piura cruza, además de las ciudades de Piura y Castilla, el sector del Bajo Piura, que incluye los distritos de Catacaos y Cura Mori. En marzo del 2017, el río se desbordó justamente por estas zonas. Para evitar una nueva tragedia el Gobierno prometió reforzar las defensas ribereñas en ambos distritos. Actualmente ya se diseñaron los términos de referencia y el proyecto está en expresión de interés, según explicó a El Comercio Rolando Pasache, jefe de la Oficina Territorial y de Transporte del municipio de Piura. “El 7 de este mes se cierra la expresión de interés e iniciaríamos el proceso de convocatoria”, señaló.

Pasache agregó que el costo de esta obra definitiva de la reconstrucción será de S/47 millones y los trabajos comenzarían en abril del 2020. Esta obra se ejecutará en 22 kilómetros del río Piura, en los sectores del Bajo Piura que fueron más dañados por El Niño costero del 2017.

Se levantarán los diques en 1,5 metros más y se hará enrocado en varios puntos críticos. La unidad ejecutora es la Municipalidad Provincial de Piura, mientras que los términos de referencia los diseñan una mesa técnica conformada por entidades técnicas, colegios profesionales y representantes de los diferentes ministerios afines.

En tanto, ante la próxima llegada de las lluvias, el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, anunció hace unas semanas que se realizarán trabajos de prevención en el río Piura, que consistirán en el encauzamiento del río y en la ejecución de un canal guía para evitar un nuevo desborde.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe