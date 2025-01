Bajo estrictas medidas de seguridad, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó el traslado por medidas de seguridad de cinco internos que según las investigaciones estarían involucrados en la fuga del interno Frank Panta Villanta del penal de Piura.

Se trata de Weysmer C. Luis Camacaro Gonzales, Wilson José Romero Borges, Walter Johny Ivencio Solano, Wong, Chau On o Wong Chau, On o Chau On Wong, Javier Valdez Huitron y Walter Johny Vivencio Solano.

Según las autoridades, todos ellos pretendían evadirse del centro penitenciario, por lo que han sido trasladados a diversos reclusorios del país.

Cabe indicar que cuatro de los internos trasladados son de nacionalidad extranjera y se encuentran recluidos por delitos como organización criminal y tráfico ilícito de drogas.

El operativo se realizó el 22 de enero a las 18:20 horas, con la participación de agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Oficina Regional Norte del INPE, en coordinación con la Policía Nacional.

La acción se ejecutó bajo la normatividad vigente y aplicando los protocolos correspondientes para traslado de internos. El INPE aseguró que continuará con medidas pertinentes para mantener el orden y el principio de autoridad en los penales.