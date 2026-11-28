La muerte de Nancy Ortiz Oyola, una adulta mayor de la Urb. Ignacio Merino que no pudo recibir asistencia médica a tiempo por aniegos de metro y medio de profundidad, se suma a los diferentes casos de personas afectadas por las inundaciones que azotan la región Piura. El informe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) indica que más de 2,000 familias de zonas urbanas sufren aniegos severos e interrupción de servicios básicos.

La emergencia médica de Ortiz Oyola ocurrió durante la mañana del 28 de noviembre, cuando las ambulancias no lograron ingresar a la zona inundada de la urbanización Ignacio Merino debido al nivel del agua acumulada. Según RPP, los vecinos del sector reportaron que las autoridades no pudieron entrar para el levantamiento del cadáver e informaron que cerca de 700 pobladores permanecen atrapados en los segundos pisos de sus viviendas a la espera de evacuación.

En el distrito de Castilla, las precipitaciones alcanzaron un récord histórico y provocaron el desborde en las inmediaciones del centro comercial Mall Plaza y el puente Cáceres. Latina Noticia reportó que las aguas anegaron locales comerciales e impidieron el libre tránsito vehicular, obligando a los conductores a dejar autobuses varados en plena vía pública.

En la provincia de Sullana, el aniego de cuencas ciegas mantiene en riesgo a 600 familias afectadas y 30 damnificadas en asentamientos como Sánchez Cerro, El Obrero y Santa Teresita. Según Exitosa Noticia, el desborde de arroyos destruyó los cultivos de arroz que los agricultores del centro poblado Ventarrones secaban en campos deportivos.

La infraestructura vial del centro urbano presenta graves colapsos en la intersección de la Av. Loreto con Don Bosco y en el sector Los Olivos. En esta última zona, la mezcla de aguas pluviales con residuos cloacales dejó sin suministro eléctrico ni agua potable a los comerciantes, quienes reportan pérdidas de 3,000 soles por local.

Frente al desastre, brigadas del Ejército del Perú y de la Policía Nacional lograron rescatar a más de 350 personas atrapadas a nivel regional mediante el uso de botes de salvataje. Por su parte, instituciones del Ejecutivo entregaron 700 canastas de alimentos y habilitaron 25 carpas en el Coliseo Los Algarrobos, manteniendo sus almacenes al 100% de capacidad operativa para brindar asistencia humanitaria.