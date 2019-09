Jorge Montenegro: “Demora en plan integral del río Piura nos está pasando factura”

Han sido días difíciles en Piura porque los pobladores del Bajo Piura —cansados de esperar que se aceleren los trabajos de la reconstrucción— acataron un paro que terminó con 5 detenidos y 4 heridos. Jorge Montenegro, viceministro de Agricultura, estuvo en nuestra ciudad intentando consensuar una solución a esas demandas legítimas. Luego de reunirse con las autoridades y especialistas de diversos gremios, conversó con El Comercio sobre los avances del proceso de reconstrucción, a 2 años y medio de El Niño costero.

Hoy se confirmó que las geobolsas no serán parte de la protección del dique izquierdo en el Bajo Piura. ¿Por qué demoraron tanto en anunciarlo?

Creo que las geobolsas fue un concepto que se vino manejando de manera bastante perturbada. Es un elemento, una tecnología que hoy se utiliza, sin embargo, hubo un pedido de la parte Media y Baja de Piura para no usarlas. Como Ministerio de Agricultura elaboramos un perfil en la zona de Viduque, a través del PSI (Proyecto Subsectorial de Irrigaciones), con una propuesta de gaviones, enrocado y otros elementos más. Ese perfil será tomado en consideración, y se usará en el expediente para los cerca de 10 Km. a intervenir como puntos críticos.

La ministra Fabiola Muñoz habló de 8 kilómetros de puntos críticos a intervenir, pero hoy usted ha dicho que serán solo 4 km. ¿Por qué esa diferencia?

Hablamos de 10 kilómetros críticos, pero por el tuempo, ante el próximo período de lluvias hemos indicado que de esos 10 Km, hay 4 que son los más críticos. Y tenemos que concentrarnos en esos puntos, que están básicamente en Cura Mori, y luego continuaremos con el resto (de la defensa ribereña en el Bajo Piura). Sin embargo, antes de las lluvias, vamos a priorizar el trabajo en 8 frentes para que esos 4 kilómetros queden bien.

Se ha postergado la fecha de inicio de los trabajos, del 1 de diciembre al 30. ¿No es demasiado tarde por la llegada de las lluvias?

Cuando hablamos de las geobolsas lo que se pretendía era acelerar los trabajos, porque era más fácil. Era poner las geobolsas con material de río y empezar a trabajar. Hoy la situación es distinta: hablamos de (traer) roca que está a distancias no menores de 70 Km. Por eso nuestra mayor preocupación es la distancia hasta las canteras, más que el enrocado en sí mismo. Todos esos procesos administrativos nos demandan más tiempo.

¿Qué pasa si el proceso de licitación se dilata, si no comienzan los trabajos el 30 de diciembre?

Por eso estamos trabajando con el Colegio de Ingenieros, las universidades, con los especialistas, para tratar en lo posible de hacer un expediente técnico fino, sin vicios ocultos. Cuando un proceso se cae es porque tiene un vicio oculto, y lo que estamos tratando de hacer es que no haya vicios ocultos. Y que en este proceso nos acompañe Contraloría.

El viceministro de Agricultura confía en que los trabajos definitos de protección del dique izquierdo del Bajo Piura comiencen el 30 de diciembre, antes del período lluvioso en el norte. (Foto: Ralph Zapata)

¿Qué pasa si no se presentan los consorcios, o no hay una oferta suficiente?

Ante esas contingencias podríamos obrar por una situación de emergencia. No podríamos hacer una adjudicación directa por el monto que involucra y la calidad de lo que estamos buscando. Pero trabajaríamos en una fase de emergencia, cuyo fin es proteger vías humanas. En ese caso haríamos una contención temporal, para luego continuar con la obra definitiva.

¿Se continuará, paralelamente, descolmatando el río, como todos los años?

La descolmatación ya se hizo (...) Posiblemente queden algunos metros por concluir, pero es una obra que ya tiene recursos y hay que aprovecharlos. Estamos garantizando que esta obra definitiva (de las defensas ribereñas) tenga que sí o sí ejecutarse y para ello tienen que haber voluntades y el acompañamiento de la Contraloría.

Se ha avanzado poco en las obras de reconstrucción en Piura

Recuerde que la reconstrucción involucra a cinco sectores: Agricultura, Educación, Salud, Transporte y Vivienda. En lo que corresponde a nosotros, estamos avanzando, hemos hecho un despliegue, en el sentido de que si antes teníamos cerca de 200 obras, hemos transferido las unidades ejecutoras a los municipios provinciales, distritales y al Gobierno Regional de Piura. Mientras más brazos estén haciendo algo, más rápido podríamos avanzar.

¿Estaban centralizados los recursos, por eso no se avanzaba?

Eso fue un proceso, recuerde que el plan de la reconstrucción fue aprobado en setiembre de 2017, y en la medida que se viene ejecutando se viene mejorando. Lo que estamos haciendo ahora es, en resumen, diciendo: "ayúdenme a ejecutar", y garantizando que las obras sean de carácter definitivo y con buena calidad.

¿Por qué se demoraron tanto en los trabajos de protección del dique del Bajo Piura?

Hay que recordar que la misión que se tenía era el plan integral del río Piura, que se firmó en diciembre de 2018, pero que tuvo un desfase de 5 meses, por la rescisión del contrato. La solución integral, a través del Consorcio Inundaciones Piura, recién empieza a operativizarse en mayo (2019). Y este estudio demanda 16 meses. Se supone que hoy día deberíamos tener un perfil avanzado, pero no lo tenemos porque hubo un retraso que hoy nos está pasando factura. Pero tenemos que tomar acciones. Por eso estamos atendiendo los puntos críticos, que deben engancharse en la solución definitiva, integral, que estamos trabajando.