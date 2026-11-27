La presidenta Keiko Fujimori arribó la noche de este viernes 27 de noviembre a Piura, en medio de intensas lluvias y una tormenta eléctrica, para supervisar las labores de emergencia en la región. Durante su llegada, destacó el rescate de 400 personas y anunció que aún falta evacuar a cerca de 15 vecinos de las zonas inundadas.

Fujimori llegó a la capital piurana con el objetivo de inspeccionar en persona los trabajos de emergencia que ejecutan los sectores del Ejecutivo frente a la acumulación de agua que afecta a diversos sectores de la ciudad.

Presidenta de la República llega a Piura para supervisar las labores de emeregencia

“Quiero resaltar la labor del personal del Ejército, de la Policía Nacional y de todo el equipo también del Midagri que han venido ayudando. Se ha rescatado a 400 personas, y se ha repartido 1,500 litros de agua y 700 canastas de alimentos”, agregó.

“Todavía hay cerca de 10 o 15 personas dentro; vamos a hacer una supervisión para asegurarnos de que se pueda evacuar a todas las personas”, puntualizó.

“Es importante poner en contexto la magnitud de la tormenta: en un solo día ha llovido lo que en Piura llueve en un año, y en algunos lugares, como Ignacio Merino, ha llovido el equivalente a dos años. Entonces, esto es realmente un ‘Mega Niño’ con estadísticas nunca antes vistas”, puntualizó.

La mandataria llegó a la capital piurana con el objetivo de inspeccionar en persona los trabajos de emergencia que ejecutan los sectores del Ejecutivo frente a la acumulación de agua que afecta a diversos sectores de la ciudad.

Durante su supervisión en la zona de emergencia, Fujimori dimensionó el impacto climatológico que golpea a la región norteña, comparando el volumen de agua registrado en las últimas horas con el promedio anual de la zona.

“Es importante poner en contexto la magnitud de la tormenta: en un solo día ha llovido lo que en Piura llueve en un año, y en algunos lugares, como Ignacio Merino, ha llovido el equivalente a dos años. Entonces, esto es realmente un ‘Mega Niño’ con estadísticas nunca antes vistas”, señaló la mandataria.

Asimismo, Fujimori Higuchi detalló el balance de las intervenciones ejecutadas por las fuerzas del orden y los equipos técnicos del Gobierno para atender a las familias damnificadas y continuar con la evacuación en los puntos críticos.

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