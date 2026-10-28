Los aniegos en Morropón persisten y afectan viviendas y vías urbanas. (Exitosa Noticias)
Los aniegos en Morropón persisten y afectan viviendas y vías urbanas. (Exitosa Noticias)
Por Redacción EC

Las intensas lluvias siguen provocando severas inundaciones y aniegos en diversas calles de la región Piura desde este martes 28 de octubre. Las precipitaciones anegaron avenidas principales en Chulucanas, en la provincia de Morropón, y siguen generando alerta por las consecuencias del fenómeno El Niño que se sentirá en los próximos meses.

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