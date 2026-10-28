Las intensas lluvias siguen provocando severas inundaciones y aniegos en diversas calles de la región Piura desde este martes 28 de octubre. Las precipitaciones anegaron avenidas principales en Chulucanas, en la provincia de Morropón, y siguen generando alerta por las consecuencias del fenómeno El Niño que se sentirá en los próximos meses.

Las lluvias iniciaron a las 8:15 p.m. en la ciudad de Chulucanas y rápidamente generaron aniegos sen las vías urbanas. El agua acumulada sobrepasó la altura de las veredas e ingresó a tramos viales de alto flujo peatonal.

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El radar del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre las elevadas cantidades de agua que se acumularían a lo largo de la noche. Las estaciones meteorológicas oficiales registraron un acumulado de 3,2 milímetros de lluvia en la primera hora de la tormenta.

#ElDato #Minam #Senamhi Se registran lluvias intensas en los departamentos de Tumbes y Piura, de acuerdo al pronóstico el Senamhi. En Tumbes, durante las últimas 24 horas, la estación El Salto acumuló un valor de 102 mm de lluvia https://t.co/DwEUbFFT3P — Senamhi (@Senamhiperu) October 28, 2026

Vecinos de la urbanización Ignacio Merino reportaron la presencia de grandes pozas de agua en las avenidas principales de la zona. Mientras tanto, los conductores de automóviles y motocicletas se ven obligados bajar su velocidad para evitar posibles fallas mecánicas en sus unidades.

Senamhi emite alerta roja por precipitaciones intensas en Piura y el norte

Senamhi emitió el aviso N°445 en nivel rojo debido a la presencia de lluvias de fuerte a extrema intensidad en Piura y otros departamentos del norte. La alerta rige desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre.

Los aniegos en Morropón persisten y afectan viviendas y vías urbanas. (Exitosa Noticias)

Las proyecciones técnicas prevén acumulados de lluvia superiores a los 22 milímetros por día en el litoral costero norte. El reporte oficial incluye la ocurrencia de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a 40 km/h.

Las autoridades especializadas atribuyen este incremento de precipitaciones a las variaciones atmosféricas asociadas al desarrollo del fenómeno El Niño. La elevada humedad presente en el ambiente favorece la formación continua de nubes de tormenta en la zona norte.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población evitar el tránsito por vías inundadas para reducir el riesgo de accidentes. Las brigadas comunitarias vigilan constantemente los puntos críticos para coordinar acciones de atención inmediata.