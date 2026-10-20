La región de Piura registra precipitaciones pluviales de elevada intensidad desde ayer y que se mantienen hoy 20 de octubre, en lo que son los primeros indicios del fenómeno El Niño. El agua acumulada anegó sectores críticos como la Av. Los Algarrobos en Veintiséis de Octubre.

Los aniegos entorpecen el tránsito vehicular y generaron el apagado de motores en automóviles y mototaxis a las 8:00 a.m. Varios conductores intentaron empujar sus unidades atrapadas en la vía mientras los peatones cruzaron con la corriente a la altura de la rodilla.

La acumulación de agua y lodo provocó el cierre de locales comerciales y mercados en diversos puntos de Chulucanas. En esta zona, los vendedores del Mercado Modelo retiraron sus productos a las 5:30 a.m. debido a que el agua alcanzó los 30 cm. de altura.

Intensas lluvias mantienen las calles de varios sectores de Piura inundadas, perjudicando viviendas, negocios y transporte. (RPP)

Diversas escuelas de la zona suspendieron las clases presenciales para preservar la seguridad de los alumnos. Los directores convocaron a los padres de familia para el retiro temprano de los menores ante la anegación de los accesos.

El Gobierno Regional de Piura despachó equipos de motobombas hacia los sectores con mayores problemas de drenaje en las cuencas ciegas. Las cuadrillas operativas iniciaron la succión de agua en los puntos vulnerables donde la infraestructura hidrológica resultó insuficiente.

Senamhi alerta sobre precipitaciones en Piura y el norte

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú emitió un aviso meteorológico vigente desde las 00:00 horas del 20 de octubre. La alerta pronostica un periodo de 71 horas con precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la costa y sierra norte.

El reporte técnico prevé acumulados diarios de lluvia de entre 2 y 15 mm/día para la costa norte durante esta jornada. Las precipitaciones más intensas se concentrarán en la costa interior de la región y en Tumbes.

#Ahora #Minam #Senamhi se presenta lluvia en la costa de Tumbes y Piura 📡 ✅ Se prevé que continúe en las próximas horas, conforme al aviso meteorológico vigente. 📲 https://t.co/r0JfzKVpFV Alista tu mochila de emergencia, organízate con tus vecinos y señala rutas de evacuación https://t.co/RlacBf4BQF — Senamhi (@Senamhiperu) October 20, 2026

En la sierra norte los valores estimados fluctuarán entre los 10 y 25 mm/día de agua precipitada. Las tormentas incluirán descargas eléctricas junto a ráfagas de viento de 45 km/h.

Las autoridades meteorológicas anticiparon la caída de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2.800 msnm. Las condiciones de inestabilidad atmosférica continuarán hasta el jueves 22 de octubre a las 23:59 horas en el norte del país.