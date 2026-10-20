Intensas lluvias mantienen las calles de varios sectores de Piura inundadas, perjudicando viviendas, negocios y transporte. (Panamericana)
Intensas lluvias mantienen las calles de varios sectores de Piura inundadas, perjudicando viviendas, negocios y transporte. (Panamericana)
Por Redacción EC

La región de Piura registra precipitaciones pluviales de elevada intensidad desde ayer y que se mantienen hoy 20 de octubre, en lo que son los primeros indicios del fenómeno El Niño. El agua acumulada anegó sectores críticos como la Av. Los Algarrobos en Veintiséis de Octubre.

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