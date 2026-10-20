El alcalde provincial de Morropón-Chulucanas, Richard Baca, solicita el envío urgente de maquinaria pesada y ayuda humanitaria ante las severas inundaciones en Piura. La autoridad local demanda la intervención del Gobierno Nacional para atender el aniego de calles ante las intensas lluvias que han afectado a la región desde el lunes.

“Ahorita para actuar en el tema de prevención necesitamos maquinaria, maquinaria urgente para todas las alcaldías acá de todo el Alto Piura y también el resto de la región Piura (...) combustible necesitamos, bienes de ayuda humanitaria necesarios para poder reaccionar”, indicó a RPP este martes.

El burgomaestre reportó daños en viviendas por el ingreso de agua pluvial tras el inicio de las precipitaciones en la madrugada. La crecida de los ríos en la sierra alta de Frías y Huancabamba activó la quebrada Adrianzén en la localidad de Yapatera.

Las lluvias torrenciales inundaron las vías principales y alcanzaron los 30 cm de altura en el Mercado Modelo de Chulucanas desde las 5:30 a.m. Los comerciantes del centro de abastos retiraron sus productos y cerraron sus puestos ante la rápida acumulación hídrica en las zonas bajas.

Zonas de Chulucanas como el mercado modelo completamente anegadas por intensas lluvias en Piura. (Foto: Raúl Chero / Facebook)

Los aniegos también afectaron con mayor severidad a las familias de los barrios Monteverde, Vía Canadá, Vía Mercedes y Consuelo de Velasco. El agua ingresó a los hogares vulnerables debido a las deficiencias en el sistema urbano de evacuación de las aguas pluviales.

La municipalidad habilitó el coliseo Nacho Tábara y diversos locales comunales para su funcionamiento como albergues temporales de los damnificados. La gestión edil dispuso también la demolición de un antiguo puente inestable.

“Pedimos de manera inmediata lo que es la intervención para la demolición de un puente antiguo que está en el ingreso de Chulucanas y que teníamos el temor porque ya está afectada su infraestructura y al caer se podría afectar el puente que sirve actualmente para que Chulucanas quede conectada al resto de la región y el país”, advirtió la autoridad provincial.

Finalmente, Baca solicitó combustible, calaminas, plásticos y motobombas adicionales para apoyar las labores de succión en los sectores anegados. El municipio mantuvo la coordinación con las autoridades regionales para mitigar el impacto de las precipitaciones.

Senamhi pronostica lluvias de fuerte intensidad en Piura

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad continuarán en Piura hasta el jueves 22 de octubre. El reporte meteorológico previó acumulados de lluvia de entre 2 y 16 mm/día para la costa interior de la región.

El organismo ambiental pronosticó descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades de 45 km/h en la sierra piurana durante este periodo. Los especialistas advirtieron la caída de granizo en las localidades ubicadas por encima de los 2.800 msnm durante las próximas 71 horas.