Zonas de Chulucanas como el mercado modelo completamente anegadas por intensas lluvias en Piura. (Foto: Raúl Chero / Facebook)
Zonas de Chulucanas como el mercado modelo completamente anegadas por intensas lluvias en Piura. (Foto: Raúl Chero / Facebook)
Por Redacción EC

El alcalde provincial de Morropón-Chulucanas, Richard Baca, solicita el envío urgente de maquinaria pesada y ayuda humanitaria ante las severas inundaciones en Piura. La autoridad local demanda la intervención del Gobierno Nacional para atender el aniego de calles ante las intensas lluvias que han afectado a la región desde el lunes.

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