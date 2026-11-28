El alcalde de la provincia de Piura, Juan Francisco Cevallos, informó que cerca de 4.500 familias han resultado entre afectadas y damnificadas tras las intensas precipitaciones registradas en la jurisdicción norteña. Emergencia que calificó como “bastante compleja”.

En declaraciones a RPP, el burgomaestre explicó que la magnitud del evento climático rebasó las estimaciones técnicas y la capacidad de los sistemas alternativos instalados en 2024. “Recordemos que la lluvia que hemos recibido hace dos noches es una lluvia que es superior en incidencia en los últimos 30 años”.

Las lluvias intensas causaron inundaciones en cuestión de horas en varias zonas centrales de Piura. (TVPerú)

Al detallar el balance preliminar a nivel provincial, Cevallos precisó que, solo en el distrito capital de Piura, se contabilizan alrededor de 1.500 familias entre afectadas y damnificadas, mientras que la cifra asciende a cerca de 4.500 al sumar los reportes de los tres distritos urbanos más golpeados.

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Niveles de impacto

El alcalde aclaró que dentro de este universo existen distintos niveles de impacto: desde familias cuyas viviendas sufrieron filtraciones menores por los techos, hasta damnificados que perdieron sus enseres por el ingreso del agua y tuvieron que ser evacuados hacia albergues temporales habilitados por la comuna.

Consultado sobre las razones por las que varias avenidas y urbanizaciones permanecen anegadas, Cevallos señaló tres factores principales:

Topografía plana de la ciudad: Esta característica geográfica impide que el agua discurra de manera natural y obliga a utilizar sistemas de impulsión hacia el río.

Esta característica geográfica impide que el agua discurra de manera natural y obliga a utilizar sistemas de impulsión hacia el río. Magnitud de las precipitaciones: Se registró un volumen alto de lluvia.

Se registró un volumen alto de lluvia. Falta de drenaje: Existe una carencia histórica de esta infraestructura fundamental para evacuar las aguas.

Sobre este último punto, responsabilizó directamente al Gobierno central y cuestionó la gestión de las entidades encargadas de la reconstrucción. “Piura hace muchos años que no cuenta con un sistema de drenaje definitivo”, puntualizó el burgomaestre.

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