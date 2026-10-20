Motobombas atienden aniegos en sectores inundados por intensas lluvias en Piura. (Ministerio de Vivienda)
Motobombas atienden aniegos en sectores inundados por intensas lluvias en Piura. (Ministerio de Vivienda)
Por Redacción EC

El Ministerio de Vivienda inició con el despliegue de medidas de emergencia contra las intensas lluvias que anegaron diversas calles de Piura desde este lunes. Con esto buscan reducir los estragos de las anegaciones en los sectores urbanos más perjudicados.

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