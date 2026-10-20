El Ministerio de Vivienda inició con el despliegue de medidas de emergencia contra las intensas lluvias que anegaron diversas calles de Piura desde este lunes. Con esto buscan reducir los estragos de las anegaciones en los sectores urbanos más perjudicados.

El Ministerio de Vivienda envió cuadrillas de monitoreo técnico desde las 4:00 a.m. para evaluar los daños en los puntos críticos de la provincia. Tras esto, pusieron en funcionamiento cinco sistemas alternativos de drenaje en las zonas de Cinco Esquinas, El Chilcal, Ignacio Merino, La Molina II y Dos Grifos.

Asimismo, se instalaron dos equipos trasvasadores en los sectores de Ignacio Merino y El Chilcal con el apoyo directo de tropas del Ejército del Perú. Los operarios aceleraron la succión del agua acumulada en coordinación con el Gobierno Regional de Piura y las municipalidades locales.

🚨 Piura: ¡Acción inmediata frente a las intensas lluvias! 📌 Desde las 4:00 a.m. se despliega en campo el personal que monitorea y evalúa la situación. Actualmente, 5 de los 8 SARES del MVCS están operando y evacuando el agua acumulada: Cinco Esquinas, El Chilcal, Ignacio Merino, La Molina II, y Dos Grifos. 📌 Asimismo, dos trasvasadores ya se encuentran en Ignacio Merino y El Chilcal para reforzar la evacuación de agua con el apoyo del Ejército, mientras se coordina con el Gobierno Regional de Piura, municipios y pobladores el desplazamiento de motobombas a los puntos más críticos. ✅ ¡Seguimos en acción! #PerúResponde frente al Fenómeno “El Niño”. — Ministerio de Vivienda (@viviendaperu) October 20, 2026

De otro lado, la Defensoría del Pueblo supervisó las avenidas anegadas para verificar los avances en la atención de la emergencia. Los comisionados en los sectores afectados de Piura exigen una respuesta articulada a las autoridades locales con el fin de garantizar los derechos de los pobladores.

También instan a los gobiernos locales a restablecer el tránsito vehicular en las vías principales a la brevedad posible. Demandan la rápida evacuación de las aguas pluviales para evitar la propagación de enfermedades en la población.

Pronóstico de Senamhi sobre lluvias intensas en Piura

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad continuarán en Piura hasta el jueves 22 de octubre. El reporte oficial previó acumulados diarios de lluvia de entre 2 y 16 mm/día en la costa interior de la región.

#Piura 📣 | 🚨𝗘𝗫𝗛𝗢𝗥𝗧𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗔 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗔 𝗔𝗧𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥 𝗜𝗡𝗨𝗡𝗗𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗬 𝗔𝗖𝗘𝗟𝗘𝗥𝗔𝗥 𝗔𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 La Defensoría del Pueblo supervisa la situación de las calles inundadas por las lluvias en Piura y exhorta a las autoridades a actuar con urgencia para evacuar las aguas acumuladas, restablecer el tránsito y prevenir mayores afectaciones a la población. Asimismo, demandamos una respuesta oportuna y coordinada que proteja la salud, la seguridad y los derechos de las personas afectadas. #DefensoríaDelPueblo #TeDefiende — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) October 20, 2026

El pronóstico anticipa descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h en la sierra piurana. También advierten sobre la caída de granizo en las localidades ubicadas por encima de los 2.800 msnm durante las próximas 71 horas.