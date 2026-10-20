El Ministerio de Vivienda inició con el despliegue de medidas de emergencia contra las intensas lluvias que anegaron diversas calles de Piura desde este lunes. Con esto buscan reducir los estragos de las anegaciones en los sectores urbanos más perjudicados.
El Ministerio de Vivienda envió cuadrillas de monitoreo técnico desde las 4:00 a.m. para evaluar los daños en los puntos críticos de la provincia. Tras esto, pusieron en funcionamiento cinco sistemas alternativos de drenaje en las zonas de Cinco Esquinas, El Chilcal, Ignacio Merino, La Molina II y Dos Grifos.
Asimismo, se instalaron dos equipos trasvasadores en los sectores de Ignacio Merino y El Chilcal con el apoyo directo de tropas del Ejército del Perú. Los operarios aceleraron la succión del agua acumulada en coordinación con el Gobierno Regional de Piura y las municipalidades locales.
De otro lado, la Defensoría del Pueblo supervisó las avenidas anegadas para verificar los avances en la atención de la emergencia. Los comisionados en los sectores afectados de Piura exigen una respuesta articulada a las autoridades locales con el fin de garantizar los derechos de los pobladores.
También instan a los gobiernos locales a restablecer el tránsito vehicular en las vías principales a la brevedad posible. Demandan la rápida evacuación de las aguas pluviales para evitar la propagación de enfermedades en la población.
Pronóstico de Senamhi sobre lluvias intensas en Piura
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad continuarán en Piura hasta el jueves 22 de octubre. El reporte oficial previó acumulados diarios de lluvia de entre 2 y 16 mm/día en la costa interior de la región.
El pronóstico anticipa descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h en la sierra piurana. También advierten sobre la caída de granizo en las localidades ubicadas por encima de los 2.800 msnm durante las próximas 71 horas.