MVCS culmina labores de drenaje pluvial en Piura tras inundaciones por fuertes lluvias. (Foto: Captura / TV Perú)
MVCS culmina labores de drenaje pluvial en Piura tras inundaciones por fuertes lluvias. (Foto: Captura / TV Perú)
Por Redacción EC

La región Piura logró evacuar el agua acumulada por las inundaciones registradas en distintos distritos debido a las fuertes lluvias, mediante sistemas de drenaje pluvial instalados en los puntos más críticos. Las labores concluyeron esta tarde, informó Renato Ameri Moreno, jefe de Seguridad y Defensa Nacional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

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