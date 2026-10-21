La región Piura logró evacuar el agua acumulada por las inundaciones registradas en distintos distritos debido a las fuertes lluvias, mediante sistemas de drenaje pluvial instalados en los puntos más críticos. Las labores concluyeron esta tarde, informó Renato Ameri Moreno, jefe de Seguridad y Defensa Nacional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

LEE TAMBIÉN: Cómo la diversidad genética de los peruanos podría contribuir al diseño de una nueva vacuna contra la tuberculosis

En declaraciones a TVPerú Noticias, el funcionario señaló que los sistemas alternativos de recolección de agua de lluvia permitieron atender las zonas afectadas por las precipitaciones.

“Hoy, debido a las lluvias, Piura se ha visto afectada por inundaciones en distintos distritos. Sin embargo, nuestros equipos de los sistemas alternativos de recolección de agua de lluvia han funcionado en los puntos más críticos, donde hemos instalado estos sistemas ”, declaró.

Sistemas de drenaje permitieron retirar el agua acumulada en zonas inundadas. (Foto: Captura / TV Perú)

¿Cómo funcionan los sistemas de drenaje pluvial?

Ameri Moreno explicó que los mecanismos de drenaje se implementaron mediante tuberías subterráneas que conducen el agua acumulada hacia zonas seguras, como canales, drenes o ríos.

Precisó que estos sistemas permiten recolectar el agua de lluvia en las denominadas cuencas ciegas, áreas donde el líquido se concentra y que no cuentan con una vía natural de evacuación.

Medidas de prevención ante el fenómeno El Niño

El representante del MVCS destacó que las medidas de prevención implementadas en Piura ante el fenómeno El Niño (FEN) facilitaron las labores de drenaje.

Según indicó, la región cuenta con 20 sistemas de drenaje, de los cuales nueve son administrados por el Ministerio de Vivienda. Además, hace aproximadamente un mes se desplegaron 20 motobombas en distintos distritos.

TE PUEDE INTERESAR: Lluvias en Piura: Fiscalía de Prevención del Delito verifica sistemas de recolección de aguas y drenajes tras aniegos

El funcionario también señaló que se dispone de un almacén de emergencia para distribuir equipos según las necesidades y que se entregaron unidades a los municipios para atender las cuencas ciegas.

Asimismo, detalló que cuentan con camiones de alta potencia equipados con electrobombas y mangueras de casi dos kilómetros, con capacidad para evacuar entre 400 y 450 litros de agua por segundo.