Las lluvias en Piura se iniciaron la noche del último lunes 19 y se prolongaron hasta este martes 20. (Foto: Ministerio Público)
Las lluvias en Piura se iniciaron la noche del último lunes 19 y se prolongaron hasta este martes 20. (Foto: Ministerio Público)
Por Redacción EC

La Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Piura realizó un recorrido por puntos críticos de la ciudad afectados por la lluvia de fuerte intensidad ocurrida la mañana de este martes 20 de octubre.

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