La Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Piura realizó un recorrido por puntos críticos de la ciudad afectados por la lluvia de fuerte intensidad ocurrida la mañana de este martes 20 de octubre.

La fiscal provincial Berena Ballesteros Vigil y los fiscales adjuntos Raquel Chinchay Chávez y Manuel Mena Ruiz, en conjunto con funcionarios de la Municipalidad Provincial de Piura y la Defensoría del Pueblo, verificaron el funcionamiento de los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas Pluviales (SARES) y drenes ubicados en la zona urbana.

Allí identificaron situaciones que deben ser corregidas de forma urgente e inmediata por las entidades competentes para garantizar la operatividad de dichos mecanismos.

Durante la diligencia, los representantes del Ministerio Público exhortaron a que se adopten las medidas correctivas que correspondan, a fin de ejecutar los planes de contingencia previstos y las actividades contenidas en sus planes de prevención y reducción de riesgos, en el marco de sus competencias.

La finalidad es evitar la comisión de ilícitos como la omisión de funciones y delitos contra la vida, el cuerpo y la salud de la ciudadanía local.

La inspección se ha efectuado a los SARES 4 de octubre y Asilo de Ancianos y los drenes Sullana y 18 de mayo. Con ello se encontró, además, parte de las avenidas Loreto y Grau inundadas y aniegos en diversas zonas urbanas.

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También se recomendó a las autoridades competentes la evacuación de las aguas empozadas por medio de cisternas y la adopción de medidas inmediatas en salvaguarda de la población.

Las diligencias de constatación continuarán en otros puntos estratégicos y distritos donde se ubican los SARES, dependencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entre otros.