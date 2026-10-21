Vehículos y mototaxis circulan por una calle inundada tras las precipitaciones registradas en la región Piura. (Foto: EC)
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Lluvias en Piura
  • Vehículos y mototaxis circulan por una calle inundada tras las precipitaciones registradas en la región Piura. (Foto: EC)
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    Vehículos y mototaxis circulan por una calle inundada tras las precipitaciones registradas en la región Piura. (Foto: EC)

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    Vehículos y mototaxis circulan por una calle inundada tras las precipitaciones registradas en la región Piura. (Foto: EC)

  • El agua de lluvia se acumuló en una vía urbana de Piura y cubrió parte de la calzada, cerca de vehículos estacionados y establecimientos comerciales. (Foto: EC)
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    El agua de lluvia se acumuló en una vía urbana de Piura y cubrió parte de la calzada, cerca de vehículos estacionados y establecimientos comerciales. (Foto: EC)

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    El agua de lluvia se acumuló en una vía urbana de Piura y cubrió parte de la calzada, cerca de vehículos estacionados y establecimientos comerciales. (Foto: EC)

  • Un automóvil rojo atraviesa una vía cubierta de agua en medio de las lluvias que afectaron distintos sectores de Piura. (Foto: EC)
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    Un automóvil rojo atraviesa una vía cubierta de agua en medio de las lluvias que afectaron distintos sectores de Piura. (Foto: EC)

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    Un automóvil rojo atraviesa una vía cubierta de agua en medio de las lluvias que afectaron distintos sectores de Piura. (Foto: EC)

  • El agua acumulada cubre una calle de Piura, donde también se observan trabajos en la vía y presencia de maquinaria pesada. (Foto: EC)
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    El agua acumulada cubre una calle de Piura, donde también se observan trabajos en la vía y presencia de maquinaria pesada. (Foto: EC)

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    El agua acumulada cubre una calle de Piura, donde también se observan trabajos en la vía y presencia de maquinaria pesada. (Foto: EC)

  • Vecinos caminan por una calle inundada en Piura, donde el agua cubre gran parte de la vía frente a viviendas y edificios. (Foto: EC)
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    Vecinos caminan por una calle inundada en Piura, donde el agua cubre gran parte de la vía frente a viviendas y edificios. (Foto: EC)

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    Vecinos caminan por una calle inundada en Piura, donde el agua cubre gran parte de la vía frente a viviendas y edificios. (Foto: EC)

  • Una vía con agua estancada y trabajos de construcción en sus inmediaciones muestra las condiciones de las calles tras las precipitaciones. (Foto: EC)
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    Una vía con agua estancada y trabajos de construcción en sus inmediaciones muestra las condiciones de las calles tras las precipitaciones. (Foto: EC)

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    Una vía con agua estancada y trabajos de construcción en sus inmediaciones muestra las condiciones de las calles tras las precipitaciones. (Foto: EC)

  • El agua de lluvia se acumuló en una zona pública de Piura, cubriendo parte de los accesos y las áreas cercanas a los jardines. (Foto: EC)
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    El agua de lluvia se acumuló en una zona pública de Piura, cubriendo parte de los accesos y las áreas cercanas a los jardines. (Foto: EC)

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    El agua de lluvia se acumuló en una zona pública de Piura, cubriendo parte de los accesos y las áreas cercanas a los jardines. (Foto: EC)

  • Motos y vehículos avanzan por una avenida con agua acumulada, mientras las precipitaciones afectan el tránsito urbano. (Foto: EC)
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    Motos y vehículos avanzan por una avenida con agua acumulada, mientras las precipitaciones afectan el tránsito urbano. (Foto: EC)

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    Motos y vehículos avanzan por una avenida con agua acumulada, mientras las precipitaciones afectan el tránsito urbano. (Foto: EC)

  • Un automóvil circula por una calle inundada de Piura, donde el agua acumulada ocupa parte de la calzada. (Foto: EC)
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    Un automóvil circula por una calle inundada de Piura, donde el agua acumulada ocupa parte de la calzada. (Foto: EC)

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    Un automóvil circula por una calle inundada de Piura, donde el agua acumulada ocupa parte de la calzada. (Foto: EC)

  • Una mototaxi roja atraviesa una vía inundada junto a un cerco azul, en una de las zonas afectadas por las precipitaciones. (Foto: EC)
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    Una mototaxi roja atraviesa una vía inundada junto a un cerco azul, en una de las zonas afectadas por las precipitaciones. (Foto: EC)

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    Una mototaxi roja atraviesa una vía inundada junto a un cerco azul, en una de las zonas afectadas por las precipitaciones. (Foto: EC)

Por Redacción EC

Las intensas lluvias registradas el lunes 19 y el martes 20 de octubre dejaron calles anegadas en distintos sectores de Piura y complicaron el tránsito vehicular y peatonal. Las precipitaciones también se reportaron en localidades como Chulucanas y Tambogrande, en medio de las condiciones atmosféricas y oceánicas asociadas al fenómeno el niño.

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