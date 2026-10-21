Las intensas lluvias registradas el lunes 19 y el martes 20 de octubre dejaron calles anegadas en distintos sectores de Piura y complicaron el tránsito vehicular y peatonal. Las precipitaciones también se reportaron en localidades como Chulucanas y Tambogrande, en medio de las condiciones atmosféricas y oceánicas asociadas al fenómeno el niño.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las lluvias estuvieron relacionadas con un núcleo convectivo ubicado en la zona media alta de Piura. Asimismo, su radar identificó precipitaciones de ligera a moderada intensidad en diversas zonas de la costa.

En distritos como Castilla, el agua acumulada en las calles generó preocupación entre los vecinos y dificultó el desplazamiento de vehículos y peatones.

Senamhi prevé temperaturas de hasta 38 °C

El Senamhi informó que las altas temperaturas diurnas y nocturnas continuarán en la costa peruana hasta el 31 de octubre, debido a las condiciones atmosféricas y oceánicas vinculadas al Niño Costero.

Durante este periodo, se prevé cielo nublado en las primeras horas de la mañana, menor cobertura nubosa hacia el mediodía y la tarde, y un posterior incremento de la nubosidad. También se esperan lluvias dispersas en sectores de la costa norte.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas en Piura y Tumbes oscilarán entre los 32 °C y 38 °C.

Mar cálido mantiene temperaturas elevadas

A las condiciones meteorológicas se suma la persistencia de temperaturas superficiales del mar superiores a los valores habituales frente al litoral de Piura.

Según información de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), al 18 de octubre la temperatura superficial del mar alcanzó los 26,2 °C en Talara y los 25,9 °C en Paita. Las anomalías registradas fueron de +8,1 °C y +8,5 °C, respectivamente.

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Estas condiciones favorecen temperaturas del aire por encima de lo normal, tanto durante el día como en la noche. Según el reporte, mientras persistan las anomalías positivas de la temperatura del mar, se prevé que el calor continúe durante las próximas semanas.