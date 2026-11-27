El Comando FEN informó a la ciudadanía que se ha restablecido la operatividad del Sistema Alternativo de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARES) en la urbanización Ignacio Merino, en Piura, para evacuar el agua acumulada hacia el río Piura.

Según detalló la entidad, las intensas lluvias registradas en la zona provocaron que el nivel del agua superara la altura del tablero eléctrico, lo que ocasionó la interrupción temporal del funcionamiento del sistema.

Sistema Alternativo de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARES) Foto: MIDAGRI

Ante esta emergencia, en coordinación con el Ministerio de Defensa, se instaló un transvasador de agua para reducir el nivel de inundación y lograr restablecer la operatividad del SARES.

Como parte de las acciones de respuesta inmediata frente a la emergencia en Ignacio Merino, las autoridades desplegaron un operativo multisectorial que incluyó las siguientes medidas:

Rescate de vecinos: Más de 350 personas fueron rescatadas y evacuadas por personal del Ejército del Perú y de la Policía de Salvataje mediante el uso de botes y kayaks.

Más de 350 personas fueron rescatadas y evacuadas por personal del Ejército del Perú y de la Policía de Salvataje mediante el uso de botes y kayaks. Ayuda humanitaria: Se entregaron 1.500 litros de agua y 700 canastas de víveres a las familias damnificadas gracias al apoyo de la Fundación Romero. Cada paquete contiene fideos, arroz, azúcar, aceite, atún, leche, avena, jabón de limpieza y repelente.

Se entregaron litros de agua y canastas de víveres a las familias damnificadas gracias al apoyo de la Fundación Romero. Cada paquete contiene fideos, arroz, azúcar, aceite, atún, leche, avena, jabón de limpieza y repelente. Atención médica: En coordinación con el Ministerio de Salud, se desplazó personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) para brindar asistencia médica a la población afectada.

En coordinación con el Ministerio de Salud, se desplazó personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia para brindar asistencia médica a la población afectada. Habilitación de refugio: En articulación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), se puso a disposición un albergue en Los Algarrobos para recibir a las familias que requieran resguardo.

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Las lluvias en Piura han incrementado de intensidad, provocando serias afectaciones materiales, pero también con el peligro de huaycos e inundaciones que ponen en riesgo elevado a más de 1 millón de piuranos. Ante este panorama, entidades como Senamhi y Cenepred pronostican lo peor: que las precipitaciones mantendrán su fuerza durante este fin de semana con récords históricos que no se veían desde hace años.

Senamhi señala que uno de los factores cruciales para la presencia de estas lluvias que superan los 100 milímetros (es decir, 100 litros de agua por metro cuadrado), es el calor del mar en Piura y Tumbes con temperaturas de 28 y 29 grados, entre 6 y 7 grados más de lo habitual, lo que tiene incidencia directa en la formación de nubes de grandes tormentas.

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