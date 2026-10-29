Las lluvias intensas registradas durante la noche en distintas localidades de Piura dejaron importantes acumulados de precipitación, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Canchaque reportó el mayor registro, de acuerdo con el monitoreo meteorológico realizado hasta las 6 a.m.

En la estación Canchaque se acumularon 154,9 milímetros de lluvia. Esta cifra fue la más alta entre los registros difundidos para el departamento, en el periodo de observación señalado por la entidad.

“Se registraron lluvias intensas en el departamento de Piura, de acuerdo al pronóstico. Durante la noche la Estación Canchaque acumuló un valor de 154.9 mm de lluvia; asimismo, la Estación Huarmaca tuvo un registro de 58.1 mm.”, señaló Senamhi en X.

Actualización #ElDato #Minam #Senamhi Se registraron lluvias intensas en el departamento de Piura, de acuerdo al pronóstico. Durante la noche la Estación Canchaque acumuló un valor de 154.9 mm de lluvia; asimismo, la Estación Huarmaca tuvo un registro de 58.1 mm. https://t.co/6DzRi2d0wP — Senamhi (@Senamhiperu) October 29, 2026

En tanto, la estación Huarmaca registró 58,1 milímetros de precipitación. Los datos forman parte del seguimiento que realiza el Senamhi para conocer el comportamiento de las lluvias en la región.

Otras estaciones también reportaron acumulados durante la noche. En Hacienda Barrios se registraron 42,5 milímetros, mientras que en Chalaco la precipitación alcanzó los 27,5 milímetros, según la información difundida.

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Los registros corresponden al monitoreo efectuado hasta las 6 a.m. y permiten identificar las localidades donde se concentraron las mayores precipitaciones durante el periodo evaluado. Este seguimiento ayuda a mantener bajo observación las precipitaciones en el norte del Perú.

⚠️#ElNiño: Hoy el SENAMHI informó una extrema lluvia de 154.9 mm (1 litro por metro cuadrado) en la estación de #Canchaque, sierra de #Piura.🇵🇪🌧️ ⛔ Crecida del Río Serrán interrumpe en la carretera hacia Canchaque, San Miguel de El Faique y Huancabamba. #clima #Perú https://t.co/QUtmcv1qhc — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) October 29, 2026

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Senamhi y prestar atención a los avisos meteorológicos emitidos por las autoridades.