Senamhi reporta lluvias intensas en varias localidades de Piura. (Foto: X / @Asismet_IF)
Senamhi reporta lluvias intensas en varias localidades de Piura. (Foto: X / @Asismet_IF)
Por Redacción EC

Las lluvias intensas registradas durante la noche en distintas localidades de Piura dejaron importantes acumulados de precipitación, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Canchaque reportó el mayor registro, de acuerdo con el monitoreo meteorológico realizado hasta las 6 a.m.

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