Piura y Tumbes soportaron intensas lluvias el último lunes 19 y martes 20 de octubre, informó el Senamhi. (Foto: Andina)
Piura y Tumbes soportaron intensas lluvias el último lunes 19 y martes 20 de octubre, informó el Senamhi. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las lluvias registradas en las primeras horas de este martes 20 de octubre en Piura y Tumbes continuarán durante las próximas horas y podrían prolongarse en los siguientes días.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.