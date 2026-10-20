El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las lluvias registradas en las primeras horas de este martes 20 de octubre en Piura y Tumbes continuarán durante las próximas horas y podrían prolongarse en los siguientes días.

La especialista del Senamhi, Noelia Goicochea, dijo en TV Perú que se mantiene vigente un aviso meteorológico para la costa norte del país respecto a nuevas precipitaciones.

La especialista indicó que entre hoy y mañana miércoles 21 se podrían registrar nuevas precipitaciones en Tumbes y Piura, por lo que se mantiene un periodo lluvioso en ambas regiones.

“Para los próximos días también esperamos todavía que se puedan presentar lluvias de moderada a fuerte intensidad para lo que es el sector de la costa norte”, señaló.

Goicochea informó que durante la noche del lunes 19 y la madrugada de hoy martes 20 se reportaron precipitaciones en distintos sectores de ambas regiones, con acumulados importantes en localidades próximas a la frontera con Ecuador.

Uno de los mayores registros se presentó en Matapalo, Tumbes, donde se acumularon entre 56 y 57 milímetros de lluvia. En sectores del interior de Piura y zonas cercanas a la cordillera se reportaron valores de entre 16 y 18 milímetros hasta las 07:00 horas.

Durante las primeras horas de la mañana, las lluvias se reactivaron en estas localidades y posteriormente continuaron de manera intermitente, con una disminución de su intensidad en algunos sectores.

Según detalló Andina, la especialista del Senamhi afirmó que las precipitaciones también alcanzaron las provincias de Sullana, Morropón y Piura, así como sectores de Sechura.

En ese contexto, el Senamhi informó, a través de sus canales oficiales, que se presentan lluvias en la costa de Tumbes y Piura, y que estas podrían continuar durante las próximas horas, de acuerdo con el aviso meteorológico vigente.

#Ahora #Minam #Senamhi se presenta lluvia en la costa de Tumbes y Piura 📡 ✅ Se prevé que continúe en las próximas horas, conforme al aviso meteorológico vigente. 📲 https://t.co/r0JfzKVpFV Alista tu mochila de emergencia, organízate con tus vecinos y señala rutas de evacuación https://t.co/RlacBf4BQF — Senamhi (@Senamhiperu) October 20, 2026