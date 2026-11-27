Las lluvias intensas registradas en el norte del país han generado interrupciones en distintos tramos de la red vial nacional de Piura y Lambayeque. Ante esta situación, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante Provías Nacional, ejecuta trabajos de limpieza en la quebrada Culqui y mantiene bajo monitoreo otros puntos críticos afectados por el incremento del caudal de agua.

Las intervenciones forman parte de las acciones de atención de emergencia del sector, a través del Comando FEN, con el objetivo de recuperar la transitabilidad en las carreteras y reducir los riesgos para los conductores y transportistas.

La intervención comprende los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia Foto: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Piura: MTC realiza trabajos de limpieza en la quebrada Culqui

En la región Piura, Provías Nacional ejecuta labores de limpieza en el badén de la quebrada Culqui, ubicado en el kilómetro 15+200 de la ruta nacional PE-1NT, en la provincia de Ayabaca.

Para estos trabajos se desplegó una excavadora sobre orugas y dos controladores de tránsito. Las acciones cuentan con el apoyo de la empresa contratista responsable de ejecutar la obra del puente definitivo en este sector.

La intervención busca atender las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones y el incremento del caudal de la quebrada.

¿Qué otros puntos críticos monitorea el MTC en Piura y Lambayeque?

Además de la quebrada Culqui, Provías Nacional realiza seguimiento a otros sectores donde las condiciones climáticas han provocado interrupciones en la circulación vehicular.

En Piura, los puntos bajo monitoreo son:

Badén Sol Sol.

Badén Paccha.

En Lambayeque, la vigilancia comprende:

Sector El Higuerón.

Quebrada Juana Ríos, en el distrito de Chongoyape.

En estos lugares, el aumento del caudal y las precipitaciones han afectado el tránsito, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo para determinar cuándo podrán ejecutarse las intervenciones necesarias.

Lluvias torrenciales sorprendieron a ciudadanos en el Centro de Piura e inundó la Plaza Tres Culturas, el 26 de noviembre de 2026. (Captura de X @NorteSostenible)

¿Cuándo se restablecerá el tránsito en las zonas afectadas?

El MTC precisó que la recuperación de la circulación vehicular dependerá de la disminución del caudal de agua y de que existan condiciones seguras para que el personal pueda realizar los trabajos.

Mientras continúen las condiciones de riesgo, la entidad exhortó a los conductores y transportistas a evitar las zonas restringidas y no intentar cruzar quebradas activadas.

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