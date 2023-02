Tras casi 12 horas de lluvias continuas de fuerte intensidad diversas calles de la ciudad de Piura amanecieron inundadas. Este escenario hizo recordar por un momento el año 2017, cuando se registró el Niño Costero, siendo esta región una de las más afectadas por grandes aniegos y desbordes de ríos.

En Piura, las precipitaciones causaron inundaciones de hasta 54,2 mm de altura en el distrito de Tambogrande, así como de 15 mm en urbanizaciones como Ignacio Merino. Desde temprano, las personas y vehículos tuvieron mucha dificultad para circular e intentar evadir los aniegos. El agua, incluso, llegó a ingresar a algunas viviendas.

Vale precisar que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), a través de sus últimas alertas, informó sobre la ocurrencia de lluvias de fuerte intensidad en la sierra norte y costa norte entre el martes 21 y jueves 23 de febrero. Asimismo, señaló que las precipitaciones más extremas se suscitarían en Piura y Tumbes.

Jorge Carranza, jefe del Senamhi de Piura, indicó a El Comercio que estas lluvias han sido producidas por una inestabilidad provocada por el calentamiento de las aguas del mar en la zona 1+2, es decir, la que está más pegada al litoral, entre Tumbes, Lambayeque, Piura, La Libertad y pate de Lima. “Esto, sumado a la importante cantidad de humedad que está viniendo de la zona amazónica”, dijo.

Vecinos denunciaron que las calles no cuentan con un drenaje apropiado para afrontar este tipo de eventos naturales. (Foto: Nilo Vilela)

Respecto a las zonas afectadas, detalló que de martes para miércoles las lluvias causaron mayores estragos en las localidades de Santo Domingo, Morropón, El Faique, zonas ubicadas en la parte media alta de la cuenca del río Piura. También la zona de Huarmaca, Huancabamba, Morropón, Malacasi.

En tanto, de miércoles para jueves, se registraron lluvias torrenciales más hacia la costa, en la zona de Sullana, la localidad de Lancones, donde está el embalse Poechos, Tombogrande, La Loma, Chulucanas, Piura mismo.

“Lo observable es que en Tambogrande por ejemplo debe llover como promedio 50 mm en un mes, pero esta cantidad ha llovido en una sola noche. En tanto, en Piura debe llover 39 mm en todo febrero, pero en una sola noche llovió 24 mm”, precisó Carranza.

Personas y vehículos tuvieron mucha dificultad para circular e intentar evadir los aniegos. El agua, incluso, llegó a ingresar a algunas viviendas. (Foto: Nilo Vilela)

El especialista agregó que el Senamhi ha venido previniendo la ocurrencia de estas lluvias desde hace días, incluso que iban a ser torrenciales. Además, sostuvo que acabado este periodo de precipitaciones a más tardar viernes, vendría un periodo breve de descanso hasta el 3 de marzo, fecha en que las lluvias volverían con mayor fuerza.

“Esta situación debe prender las alarmas en el Gobierno Regional y municipios de Piura para tomar medidas de protección ante eventos de extrema naturaleza”, señaló.

-Afectaciones-

El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Distrital de Frías, provincia de Ayabaca, reportó que las intensas lluvias que se registraron en esta zona ocasionaron daños a la infraestructura vial de algunos sectores del distrito.

Según comento, esta afectación ha sido provocada por la acumulación de lodo y barro, así como también por el socavamiento de la mayoría de tramos, perjudicando las trochas carrozables como la Frías-Chambar.

El funcionario informó, además, que dos viviendas se encuentran inhabitables y aproximadamente otras 20 fueron afectadas.

El Gobierno Regional de Piura informó que dispuso acciones para atender los daños producidos por las intensas lluvias en la región. (Foto: Gobierno Regional de Piura)

En tanto, los vehículos menores como las bicicletas y motocicletas se han visto en la obligación de transitar por las veredas, ya que los aniegos no permite que lo hagan por la pista.

Por su parte, los vecinos de la zona denunciaron que las calles no cuentan con un drenaje apropiado para afrontar este tipo de eventos naturales. Algunos han tenido que utilizar botas para poder caminar con tranquilidad por las calles.

El jefe de la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional y coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Piura, Gonzalo Flores, dijo que están en coordinación constante con los alcaldes y secretarios técnicos para brindar el apoyo necesario.

Asimismo indicó que trabajarán para reubicar a familias de la sierra que se sitúan en la parte baja de los cerros y en las laderas, y que con las autoridades locales y junto al Gobierno Regional, se debe trabajar en su reubicación en las zonas seguras.

Por otro lado, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) informó que dispuso un Plan de Acción Rápida frente a posibles desbordes del río Piura.

-Gestión de riesgos de desastres-

Mary Mollo, especialista en gestión de riesgo de desastres de la Universidad ESAN, indicó a El Comercio que pareciera ser que las autoridades todavía no se dan cuenta de la responsabilidad que tienen en función de dirigir el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en lo que les corresponde a cada distrito, región o también gobierno nacional.

“Lo que yo veo es que seguimos ignorando cuáles son los puntos más vulnerables donde hay una mayor exposición para la población, vulnerabilidad, y que la población no es consciente del uso del suelo. Estamos ocupando desde hace mucho tiempo zonas de nuestro territorio que son de riesgo, no mitigable, pero no hacemos nada sobre ello”, dijo.

Ene esa línea, Mollo consideró un “horror” que algunos gobiernos regionales ni siquiera hayan ejecutado el 30 por ciento del escaso presupuesto que tienen para la gestión de riesgo de desastres.

“Entonces, yo siento que estamos en un escenario donde la crisis política, no solamente es una crisis política es una crisis también de de responsabilidad de la población, de las autoridades, de los propios funcionarios ante el escenario tan adverso que se nos puede dar con el conjunto de fenómenos ambientales sumados a los sucesos políticos y sociales que vive el país”, expresó.

Sobre la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), en el año 2017 tras el Niño costero, Mollo explicó que esta nace con un sentido muy temporal y de forma excepcional porque se piensa que hay la necesidad de actuar con un enfoque multisectorial y a una velocidad única. Las regiones afectadas por el Niño costero demandaban la intervención rápida y un proceso de reconstrucción, prevención y fortalecimiento de capacidades. Entonces, en ese momento se hace un Plan Nacional de Reconstrucción con Cambios, se aprueba y se crea la ARCC para que pueda facilitar todo un proceso de inversión y brindar la asistencia técnica.

“Cuando se presupuesta este plan se había previsto una inversión de casi 20.000 millones en distintos sectores por 3 años. Sin embargo, estamos en el 2023, seis años ya han pasado desde que se creara esta autoridad. Creo que hay la necesidad de crear una sola identidad que gestione todos los procesos de gestión de riesgo de desastres”, consideró la experta.

Finalmente, indicó que esta autoridad nacional, creada por una temporalidad de tres años, por excepcionalidad, no ha logrado ni siquiera en seis años, mayor tiempo de los previsto, ejecutar los casi 20.000 millones de soles que se le había presupuestado.

“Ya van seis años operando con una burocracia. Yo creo que debe de costarle bastante al gobierno nacional”, sentenció.