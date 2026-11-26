Ante las intensas lluvias registradas este jueves 26 de noviembre en Piura, la Defensoría del Pueblo exhortó a las instituciones educativas públicas y privadas a activar sus planes de contingencia para dictar clases virtuales mañana, viernes 27 de noviembre.

Esta medida busca priorizar la integridad y la vida de los estudiantes y resguardo de la población.

La intervención comprende los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia Foto: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

“Ante las intensas lluvias de hoy y la acumulación de agua en cuencas ciegas, exhortamos a las instituciones educativas del sector público y privado a activar sus planes de contingencia para desarrollar clases virtuales mañana, viernes 27 de noviembre, priorizando la integridad y vida de los estudiantes”, detalló el organismo a través de sus redes sociales.

#Piura | Ante las intensas lluvias de hoy y la acumulación de agua en cuencas ciegas, exhortamos a las instituciones educativas del sector público y privado a activar sus planes de contingencia para desarrollar clases virtuales mañana, viernes 27 de noviembre, priorizando la integridad y vida de los estudiantes. Asimismo, instamos a los titulares de las entidades públicas y privadas a evaluar e implementar el teletrabajo donde resulte viable, considerando los riesgos del traslado de trabajadores desde distintas zonas de la provincia, para proteger su integridad y vida y garantizar la continuidad de los servicios públicos. Invocamos a las autoridades y secretarios técnicos de las plataformas de Defensa Civil de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y demás distritos de la región afectados por lluvias intensas a realizar oportunamente el empadronamiento de las personas y familias afectadas, para gestionar su atención. — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) November 27, 2026

El llamado preventivo también alcanzó al ámbito laboral con el objetivo de evitar accidentes durante los desplazamientos en zonas anegadas.

“Asimismo, instamos a los titulares de las entidades públicas y privadas a evaluar e implementar el teletrabajo donde resulte viable, considerando los riesgos del traslado de trabajadores desde distintas zonas de la provincia, para proteger su integridad y vida y garantizar la continuidad de los servicios públicos”, agregó.

Empadronamiento de afectados

De igual forma, se solicitó acelerar el registro de damnificados para canalizar la ayuda humanitaria: “Invocamos a las autoridades y secretarios técnicos de las plataformas de Defensa Civil de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y demás distritos de la región afectados por lluvias intensas a realizar oportunamente el empadronamiento de las personas y familias afectadas, para gestionar su atención”.

Pronóstico de Senamhi

En tanto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene vigente la alerta roja para las regiones de Piura y Tumbes hasta el domingo 29 de noviembre, ante el pronóstico de precipitaciones de moderada a extrema intensidad en un contexto de vigilancia por el fenómeno El Niño.

Mientras continúan las lluvias, efectivos de las Fuerzas Armadas despliegan labores de drenaje en los sectores críticos de la ciudad de Piura.

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