Las lluvias torrenciales registradas durante la mañana afectaron varias calles de Máncora y tramos de la carretera Panamericana Norte, en Piura. El alcalde del distrito, Manuel Cruz, informó que alrededor de 250 familias podrían resultar perjudicadas ante nuevas precipitaciones y eventuales huaicos.

En declaraciones a Canal N, el burgomaestre precisó que las lluvias comenzaron aproximadamente a las 5:30 a. m. y se prolongaron hasta las 7:30 a. m. Entre las zonas afectadas mencionó las calles Marítimo, Tumbes y La Molina.

Lluvias torrenciales afectan calles y la Panamericana Norte en Máncora. (Foto: Captura / Canal N)

Para evacuar el agua acumulada en la cancha del sector Marítimo, el municipio utilizó una motobomba proporcionada por el Ministerio de Vivienda. El equipo permitió retirar el agua mediante un sistema de bombeo conectado a una línea de impulsión que la conduce hasta la playa.

Cruz señaló que las afectaciones en viviendas y establecimientos comerciales fueron mínimas debido a que las precipitaciones no se extendieron durante varias horas. Sin embargo, advirtió que podrían presentarse nuevas lluvias de mayor intensidad y duración.

Máncora identifica a 250 familias en riesgo

El alcalde indicó que personal de Defensa Civil e Indeci realiza evaluaciones para determinar con mayor precisión el nivel de riesgo al que están expuestas alrededor de 250 familias del distrito.

“Más o menos son 250 familias que pueden ser afectadas. Ahora, por parte de Defensa Civil e Indeci están haciendo evaluaciones para dar una información exacta de como realmente estamos ”, dijo.

Entre los puntos que requieren atención mencionó el canal Primero de Mayo, donde se acumulan barro y sedimentos producto de los deslizamientos provenientes de un cerro cercano. Ante esta situación, se prevé iniciar trabajos de descolmatación mediante el programa Llamkasun Perú, que contaría con 75 trabajadores, además del apoyo de unos 30 integrantes del Ejército.

El burgomaestre explicó que Máncora dispone de canales construidos en años anteriores, como los de Primero de Mayo y la avenida Grau, que permiten evacuar las aguas de lluvia. No obstante, advirtió que el crecimiento urbano desordenado ha propiciado la construcción de viviendas cerca de las entradas de estos canales, lo que incrementa la exposición de algunas familias.

Alcalde solicita maquinaria y combustible

Cruz afirmó que solicitó apoyo al Ministerio de Vivienda, Provías y a los gobiernos regional y provincial para obtener combustible y maquinaria. Sin embargo, sostuvo que hasta el momento no había recibido respuesta de estas entidades.

“Nosotros estamos gastando lo poco que tenemos acá, lo que podamos gastar” , manifestó el alcalde, quien expresó su expectativa de recibir apoyo de las autoridades en los próximos días.

Asimismo, anunció que coordinará con representantes de Indeci y del Senamhi para conocer los pronósticos de lluvias. También indicó que sostendrá una reunión con personal de ambas instituciones y que el Ejército se sumaría a las labores de descolmatación.

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