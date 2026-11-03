Máncora evalúa zonas vulnerables ante posibles lluvias intensas y huaicos. (Foto: Captura / Canal N)
Máncora evalúa zonas vulnerables ante posibles lluvias intensas y huaicos. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

Las lluvias torrenciales registradas durante la mañana afectaron varias calles de Máncora y tramos de la carretera Panamericana Norte, en Piura. El alcalde del distrito, Manuel Cruz, informó que alrededor de 250 familias podrían resultar perjudicadas ante nuevas precipitaciones y eventuales huaicos.

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