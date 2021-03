Conforme a los criterios de Saber más

El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, informó hoy que 1.040 tablets serán entregadas en el distrito de Canchaque, en Piura, desde la próxima semana. Precisó que con estos dispositivos se beneficiará a 951 estudiantes y 89 docentes.

“Para Piura está programada la salida de tablets el 29 de marzo. En total se estarán entregando un poco más de 18 mil tablets en esa región”, dijo a El Comercio.

En un informe publicado este sábado en este diario, el coordinador distrital de educación de Canchaque aseguró que en el distrito hay cerca de 1.500 escolares y 47 instituciones educativas, y de ellas, solo el 40% ha recibido las tablets ofrecidas por el Ejecutivo para poder acceder a las clases virtuales de Aprendo en Casa, la estrategia de educación a distancia diseñada por el Minedu para garantizar la continuidad del servicio educativo durante la pandemia.

“Hasta la fecha hay 183 tabletas entregadas para 13 instituciones de primaria y 3 de secundaria. Sin embargo, hay 6 instituciones educativas de primaria que no están registradas para recibir las tabletas. No sé qué criterio habrá tomado el Minedu, nosotros ya hicimos el requerimiento a la Ugel, pero no hay respuesta. En este grupo están los niños y niñas de Chorro Blanco”, comentó Riofrío.

En Canchaque, además de haber un retraso en la entrega de tablets, existe un problema de conectividad a Internet y a energía eléctrica. La semana pasada un grupo de 7 niños y niñas se quedó atrapado en un cerro en el centro poblado de Chorro Blanco luego que cayera un huayco. Los menores habían subido al cerro a buscar Internet para conectarse a las clases virtuales de Aprendo en Casa.

El ministro indicó que el retraso en la entrega de tablets se debe al paro de transportistas de camiones de carga que se realizó hace unos días y bloqueó varias vías principales del país. No obstante, aseguró que para el 7 de abril debe haberse concluido con la entrega del total de tablets y planes de datos. Precisó que 1 millón 50 mil estudiantes de zonas rurales recibirán los equipos para recibir las clases.

Sobre los problemas de conectividad que han afectado a varios escolares de zonas rurales, Cuenca señaló que se trata de un problema estructural que se ha evidenciado con la pandemia por el COVID-19. Indicó que para evitar que los escolares no accedan a las clases se han establecido algunas estrategias desde el Ejecutivo.

“Complementando lo de las tablet, está la recarga de plan de datos que se entrega para docentes y estudiantes. Las tabletas van por un lado y se complementan con el plan de datos. En zonas sin conectividad porque no hay acceso, lo que se está haciendo son dos actividades. La primera es que representantes tecnológicos del Minedu, que son 141, actualizarán en abril, mayo y junio el contenido de las tabletas. Son coordinadores territoriales que se han incorporado para que puedan actualizar los contenidos en lugares donde no hay acceso. El año pasado tuvimos un piloto en Abancay con micro servidores con wifi local con poca cobertura que sirve para actualizar contenidos en zonas de difícil acceso. Ha funcionado bien y ahora vamos a crecer la estrategia hasta fin de año. Y, adicionalmente, la tercera estrategia para abordar esto tiene que ver con la ejecución de los contratos de conectividad que tiene el Minedu para que hayan planes de datos en las escuelas. Hay mas de 3.500 contratos con escuelas. Y adicionalmente que ya es liderazgo del MTC con programa Todos Conectados”, indicó.

Respecto a las cifras compartidas por la Defensoría del Pueblo, luego de realizar supervisión en 164 Ugeles y que revelan que más de 113 mil escolares de zonas rurales no accedieron a Aprendo en Casa el año pasado, el ministro Cuenca pidió tomar las cifras con cautela porque hay información que los gobierno regionales no han actualizado.

Asimismo, recordó que el regreso a clases presenciales en colegios focalizados de zonas rurales dependerá de la actualización que se haga con la información del Ministerio de Salud sobre los contagios por COVID-19. El porcentaje de colegios que pueden retornar a clases aún es bajo.

“Todos los lunes hacemos el corte, este lunes, por ejemplo, había bajado del 20% al 18% porque la curva epidemiológica ha subido. El último corte lo tendremos el 31 de marzo para poder saber si empiezan el 15 de abril. En ese momento vamos a saber cuántos colegios empezarán, y si una tercera ola empieza a subir el número de casos pues el porcentaje de colegios bajará. La idea es esperar un poco si los números en zonas rurales se siguen manteniendo seguirá en 20%”, afirmó.

