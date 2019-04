Municipalidad de Piura agota el diálogo previo al retiro de ambulantes en el mercado

La Municipalidad Provincial de Piura se encuentra en coordinaciones con el Ministerio Público y la Policía Nacional para ejecutar una mega operación con la finalidad de retirar a los comerciantes ambulantes del Mercado Modelo de Piura.



El alcalde Juan José Díaz Dios consideró que se ha cumplido con la vía del diálogo con los representantes de aquellos comerciantes que ocupan las vías públicas. Las acciones, dijo, forman parte del reordenamiento integral del principal centro de abastos de la ciudad.

“El diálogo no significa no accionar, todos los que están en la calle saben que están en la ilegalidad. Se ha sostenido reuniones (con ellos) y seguiremos dialogando. Paralelamente, estamos hablando con el general de la Policía y la fiscal decana de Piura para realizar un operativo en los próximos días”, sostuvo Díaz Dios.



El burgomaestre señaló que “ha habido la intención de un buen sector de comerciantes de voluntariamente abandonar las vías públicas”. Ello en razón a la propuesta de la comuna de reubicarlos en puestos formales, donde se pondrá esfuerzos para potenciar el comercio, ya que en algunos casos hay poca concurrencia de público.



“No existe un empadronamiento real, lo estamos iniciando, no solo a nivel de declaración jurada, (sino que) vamos a inspeccionar y hasta marcar con un GPS. Esa información que estamos obteniendo va a ser contrastada con la información que ellos nos entreguen. Pero si mienten, automáticamente se quedan fuera del apoyo que daremos como municipalidad para reubicar a quienes sí quieran trabajar de manera formal”, añadió Juan José Díaz.

El pleno del Concejo Municipal de Piura aprobó la tarde de este miércoles modificar la ordenanza N° 125-00, para sancionar hasta con S/16.600 (4 UIT) el comercio ambulatorio, o su favorecimiento, en el Mercado Modelo y sus anexos.



Para Jorge Ledesma Flores, presidente transitorio de la Asociación de Comerciantes del Mercado Modelo de Piura, el reordenamiento integral debe incluir la descentralización; es decir, promover centros de abastos locales, ubicados en puntos estratégicos, para evitar que la población se concentre en un solo lugar.



“Por ejemplo, en el sector noroeste no hay mercado, tampoco en las zonas este y sureste, en el distrito de Castilla. Hacen falta mercados zonales, y dar incentivos a la población para que acuda a ellos. No solo hablemos de desalojos”, opinó Ledesma.



Según el jefe de la Oficina de Fiscalización, Juan Carlos Álamo, la municipalidad ya tiene identificados al menos cinco puntos donde se guardan herramientas que favorecen el comercio ambulatorio. “Exhortamos a los (comerciantes) formales que no cooperen en esa actividad informal, porque también serán sancionados”, dijo el funcionario.

