Municipio de Piura denuncia a funcionarios del GORE por falsedad ideológica

La Municipalidad Provincial de Piura denunció a tres funcionarios del Gobierno Regional Piura por el presunto delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica.

► Piura: Consejo regional rechaza solicitud de vacancia contra Servando García



A través del procurador público Edson Montalbán, el municipio presentó ante la Fiscalía una denuncia penal contra Jesús Torres Saravia, gerente general; Fernando Vega Palacios, gerente de Infraestructura; y Jorge Espinoza Céspedes, director de obras.

Montalbán explicó que la denuncia responde a un Acta de Traslado en Uso de la obra de mejoramiento de la Av. José Aguilar Santisteban, en el distrito de Veintiséis de Octubre, en la que figuran los nombres de los tres funcionarios y el del alcalde de Piura, Juan José Díaz, pese a que este no estuvo presente en la supuesta reunión.

“El documento no es que sea falso, sino su contenido. Un acta prueba un hecho, y en este caso el hecho es una reunión donde el alcalde no ha participado. Si el alcalde avalara eso, estaría avalando una falsedad”, señaló el procurador Edson Montalbán.

Con el acta se buscaría probar que el Gobierno Regional transfirió la obra, ejecutada por la anterior gestión y terminada a inicios de este año, a la Municipalidad de Piura, para que esta se haga cargo del mantenimiento, limpieza y cuidado de áreas verdes.



El alcalde Juan José Díaz negó haberse reunido con los funcionarios señalados, ya que el día en que se firmó el acta (4 de julio) él estuvo en Cura Mori. “No se ha iniciado ninguna transferencia y, además, la sesión en uso no es para este tipo de obras”, sostuvo.



Agregó que, tras enterarse de la existencia del acta, guardaron “prudente silencio” porque quiso resolver el tema con el gobernador, Servando García. “Lo he llamado y le he dejado mensajes, pero no me ha contestado. No me queda otra salida que denunciar”, manifestó.

Consultado al respecto, el gerente Jesús Torres indicó que no existe falsificación porque en el acta no está la firma del alcalde. “Se le envió un proyecto de acta para que tenga una validez seria. Va con los vistos buenos y firmas de los funcionarios que lo elaboran”, dijo. Según dijo, “el alcalde puede iniciar las acciones que crea convenientes”.



Ante ello, Díaz Dios volvió a pronunciarse, rechazando que el acta se trate de un borrador, como lo ha querido dar a entender el gerente general del Gobierno Regional. “Esto tiene firmas y sellos, no es un borrador, es un documento oficial”, protestó.

En el mejoramiento de la Av. José Aguilar se invirtieron más de S/40 millones. La obra, ejecutada a través del mecanismo Obras por Impuestos, contempló la pavimentación de 4 km de vía, con 4 calzadas, sardineles, veredas de concreto, martillos y rampas. También incluyó estacionamientos con adoquines, ciclovía, semáforos, pases peatonales, badenes de concreto, señalización, paraderos urbanos y sembrado de áreas verdes.

El delito de falsedad ideológica, previsto en el artículo 428 del Código Penal, está penado con prisión no menor de tres ni mayor de seis años y con 180 a 365 días multa. Se comete cuando un funcionario público inserta o hace insertar información falsa en un instrumento público, con el objeto de emplearlo como si fuera conforme a la verdad.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe