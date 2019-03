Nelson Chui: “Conozco la reconstrucción, (pero) no los detalles de cada región”

Nelson Chui es la tercer persona en asumir como director Ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios (ARCC) en menos de dos años. Asumió en reemplazo de Edgar Quispe, quien renunció al cargo. Chui fue presentado el jueves por el Ejecutivo en Piura, una de las regiones más afectadas por el fenómeno del Niño Costero 2017.



Chui fue antes gobernador regional de Lima Provincias (2007-2010 y 2015-2018), y tiene un proceso pendiente ante la Fiscalía, que lo investiga por el presunto delito de peculado en agravio del Estado. El caso está relacionado con una supuesta compra de costosos regalos para funcionarios, con dinero público.



- ¿Qué vio en usted el Ejecutivo para designarlo Director de la Reconstrucción?

He sido dos veces gobernador (regional), y la experiencia que adquirí fue valiosa, porque me permitió agilizar muchos procesos entrampados. El presidente Martín Vizcarra y el premier Salvador del Solar quieren tres cosas muy puntuales: agilizar el proceso (de reconstrucción), que está encaminado, pero hay que darle un mayor impulso; con las oficinas desconcentradas tener un trato más directo con autoridades (locales) y sociedad civil, para evitar que los alcaldes viajen permanentemente (a Lima); y trabajar más articuladamente con los sectores (Agricultura, Vivienda, Transportes, etc).



-¿Esas tres cosas no se lograron en estos dos años?

El señor Edgar Quispe ha cumplido un rol muy importante porque ha trazado las líneas maestras para que las contrataciones sean más rápidas. Él ha hecho un aporte y aprobado la normatividad. También ha trabajado en definir los proyectos. Lo que pasa es que esa etapa ya se cumplió y hay que refrescar (la ARCC) en cuanto a ejecución.



-¿Cuándo le propusieron dirigir la reconstrucción?

Hace pocos días, todo fue una sorpresa para mí. Yo manifesté que me gustaría seguir trabajando con el señor Quispe, para no hacer cambios traumáticos sino dar continuidad a las políticas. Eso le voy a proponer.



-¿Entonces recién está conociendo el tema?

Por supuesto. Recién hoy he venido acá (Piura) y me estoy quedando, porque voy a tener reuniones con autoridades y con el señor Quispe.



-Pero, ¿ese proceso de aprendizaje no retrasa la reconstrucción?

Yo he estado en la reconstrucción en Lima, donde se aislaron 60 ciudades (tras el fenómeno de el Niño Costero) y tuvimos problemas en 11 cuencas. Sí conozco el trabajo de la reconstrucción, lo que no conozco son los detalles de cada región.

- ¿Piura es un escenario nuevo para usted?

Acabo de escuchar toda la información [se reunió con el equipo técnico de la gerencia regional], y he encontrado que hay un proyecto sin avanzar por más de dos años (tratamiento integral de la cuenca del río Piura). Entonces estamos viendo la posibilidad de cortar todo contacto con la empresa y hacer un nuevo expediente meta.



- Usted tiene un proceso pendiente en la Fiscalía, ¿en qué etapa se encuentra?

Es un proceso sin pies ni cabeza. Yo no tengo nada que ver ahí. A una persona que estuvo presa (la subgerente de Administración), le preguntaron y para salvarse me echó la culpa. Pero no tiene pruebas. Eso no tiene ningún sentido. La fiscal pidió la prisión preventiva [en su contra] y el juez dijo que no, que eso vuelve a investigación preliminar.



-¿Influirá eso en su nuevo trabajo?

No tiene nada que ver. Creo que la fiscalía se excedió, porque con la declaración de una persona, sin pruebas, cómo va a pedir eso [prisión preventiva]. Hubo un exceso.



- ¿Qué meta le ha trazado el Ejecutivo?

Los S/7 mil millones proyectados para este año vamos a tratar de cumplirlos, ejecutarlos.