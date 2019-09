Nelson Chui: "Lamentablemente el plan (de la reconstrucción) no se hizo bien"

A dos años de la puesta en marcha del Plan Integral de la Reconstrucción Con Cambios (PIRCC), solo se ha transferido S/ 9 mil millones para obras en las regiones afectadas, y de esa cifra el devengado es casi S/ 4 mil millones, que representa el 44% de dicho presupuesto.



Nelson Chui, el jefe de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios (ARCC), es optimista y planea "llegar a diciembre del 2020 por lo menos con el 80% del presupuesto de reconstrucción, porque hay obras que no se van a poder culminar, como los hospitales", dijo a El Comercio.



— A agosto de este año se ha transferido más de S/ 10 mil millones, pero de esta cifra solo se ha ejecutado el 40%, que es casi S/ 4 mil millones. ¿Se podrá ejecutar ese 85% restante del presupuesto global (S/ 25 mil millones) en apenas 2 años y 3 meses?



Vamos a aclarar algo. En primer lugar, de los S/ 25 mil millones, S/ 18 mil millones (72% de todo el presupuesto) son para la reconstrucción, y los S/ 5 mil millones restantes son para las soluciones integrales, que eso ya será digamos a mediano y largo plazo. Si hablamos de los S/18 mil millones, lo real transferido hasta la fecha es S/ 9 mil millones porque han quedado saldos en el fondo del Fondes. De esta cifra, el devengado es S/ 4 mil millones, hasta agosto de este año. Si seguimos con este ritmo, en 2 años y meses deberíamos concluir con el 100% de la reconstrucción, de los 18 mil millones.



—¿Cuáles son sus metas para este año y el próximo?



Lo que pretendemos es llegar el próximo año a S/ 7 mil millones. Será difícil llegar al 100% porque hay muchísimas obras que se van a paralizar por diversas razones. Siempre sucede. Queremos avanzar hasta el 70-80% al 2020, y el 20% de saldo dejarlo transferido a los gobiernos locales para el 2021. Este año queremos cerrar en S/ 5 mil 500 millones de transferencia.



—¿Ha mejorado la ejecución con la descentralización de los recursos a los gobiernos locales?



Lo que pasa es que antes los gobiernos locales tenían solo el 17.7% del presupuesto, cuando comenzó el plan de intervenciones; ahora tienen el 68.7%. Ha crecido notablemente, y lo bueno es que en capacidad de gasto están bien. Si analizamos el acumulado del 2017 al 2019 de los gobiernos locales en Piura están en 59.1% de ejecución; y a nivel nacional estamos en 44%. Han avanzado bien, porque le hemos dado acompañamiento.



— ¿Y los gobiernos regionales?



Ahora estamos trabajando de la mano de los gobiernos regionales. Primero comenzamos con los gobiernos locales, han avanzado, y ahora nos toca los gobiernos regionales.



—¿Si se hubieran descentralizado más rápido los recursos, desde el 2017, habría aumentado el nivel de ejecución?



Cuando asumo el cargo (en marzo de este año), el Presidente de la República me dice: "mira, el gobierno nacional tiene más del setenta y tanto por ciento y no avanza". Y había pasado año y medio, desde setiembre 2017 hasta abril (2019) cuando asumo, y el avance de los gobiernos locales había sido mínimo. Los recursos estaban centralizados. Ahora estamos demostrando que descentralizar ha sido lo mejor que hemos hecho.



— Pero el Gobierno Regional de Piura tiene una ejecución de 10%



Ha habido problemas con algunas obras, como en el caso del río (Piura), que ahora ya se reinicia. Era concurso oferta y subió notablemente el precio de las defensas ribereñas (dobló su precio inicial). Finalmente ya salieron los recursos y ahora tienen para continuar este año y el próximo. Son más de S/ 230 millones. Aparte de esos tenemos obras como La Costanera, que ya se ha destrabado. El expediente estará en un mes y medio. Ayer (viernes) le hemos aprobado 11 expedientes al Gobierno Regional de Piura, de carreteras, caminos, por casi S/ 300 millones.



—Pero, ¿por qué el estancamiento del Gobierno Regional de Piura?



El cambio de gobierno ha afectado de todas maneras, y algunas obras quedaron con problemas. Por ejemplo, se hicieron muchas licitaciones por concurso oferta en la gestión pasada (de Reynaldo Hilbck), se licitaron 3 hospitales y se lo dieron a una misma empresa. Esa empresa encontró vicios ocultos. Hubo problemas en muchos expedientes licitados en la gestión pasada. En La Costanera también hubo problemas.



—Entonces, ¿ahora los gobiernos locales y regionales no tienen excusa para que no ejecuten los proyectos?



Claro, lo que pasa es que en La Libertad, por ejemplo, me dijeron: "Hemos entrado recién al gobierno regional y no hemos encontrado ningún expediente. Y no tenemos plata para expedientes". Y entonces le hemos transferido y recién han comenzado. La Libertad está en 2% de ejecución de los gobiernos regionales.



— Es decir, ¿ustedes encontraron deficiencias en los gobiernos locales y regionales?

​

En algunos gobiernos locales el problema es de recursos, que son muy pobres y reciben al año S/20 mil ó S/30 mil que no les alcanza ni para pagar a su gente. Entonces van profesionales sin experiencia, y luego vienen las consecuencias.



—Piura es la región que más recursos ha recibido. ¿Cuál es la cifra actualizada de transferencia y ejecución?



El acumulado de 2017 a 2019 es de S/3 mil millones transferidos. Y de allí se ha invertido S/1.300 millones (43.3% ejecutado). A nivel nacional es menos. El Gobierno Regional de Piura sí está en 10% (de ejecución).



—¿De esos S/3 mil millones cuántas obras culminadas tenemos en Piura?

Tenemos S/ 245 millones en obras culminadas, con un total de 477 intervenciones. (Esto representa apenas el 8.1% del presupuesto transferido hasta la fecha). Y tenemos S/ 539 millones de devengado, que es lo que se va ejecutando.



—Hablemos de las soluciones integrales



De los S/5.500 millones que hay para soluciones integrales, este año estamos invirtiendo algunos recursos. Para Piura S/200 millones; en Ica S/200 millones. Este año posiblemente lleguemos a 500-600 millones de soles, pero es imposible terminarlas todas.



— ¿La solución integral de Piura estará lista al 2021?

​

La solución integral de Piura pasa porque la empresa acabe el expediente, se supone que el próximo año debe entregarnos los perfiles de las obras prioritarias. Nos interesa que, como parte de esta solución, se hagan los perfiles de las partes altas, tratar que se hagan represas si el expediente así lo dice, para retener el agua, y que venga menos agua a Piura. Esa sería una primera solución: tres represas, porque ya una parte de la ciudad de Piura estará defendida con las defensas ribereñas. Faltará en todo caso la zona de Cura Mori y Catacaos, que fueron las más afectadas.



— ¿La solución integral estará lista en 2021?

​

Si está gran parte de la defensas ribereñas y de las represas, creo que ya estaríamos con un porcentaje importante para Piura. Porque con 2 ó 3 represas retienes entre 1.500 y 2 mil m3 de agua y ya es bastante, en relación a lo que pueda venir (de agua).



—Si se hacen estas obras que usted plantea, ¿Piura ya no se inundaría en el 2021?

​

Bien difícil (que se inunde), con esas represas y con las defensas. Ojalá que terminen el expediente, el perfil, a más tardar en febrero o marzo del otro año, para que nos de tiempo de hacer la obra.



— Entonces, ¿hasta el 2021 continuaremos descolmatando el río Piura?

​

No, descolmatando no. La descolmatación es parte de un trabajo de mantenimiento, pero quizás no hacerlo como se hizo (antes) gastando tanto dinero. Todos los años se tendría que limpiar el río, pero no se puede gastar todos los años S/300 millones.



— En cuanto a las viviendas, hay damnificados que no han sido empadronados y no tienen una vivienda digna?

​

Y posiblemente no la tendrán porque no están empadronados. El problema es el siguiente: que nosotros nos regimos por un plan, y solo construiremos las viviendas que están en ese plan. Es igual que muchas obras que fueron dañadas por El Niño costero, pero que el alcalde de ese entonces no lo puso en esas fichas. No las considero, y finalmente no están en el plan. La falencia fue de las autoridades locales y algunos sectores convalidaron. Ahí estuvo Cofopri, Indeci, todos ellos hicieron el empadronamiento.



—Pero hay pueblos enteros que se quedarán sin reconstrucción, sin recibir un solo módulo de vivienda ni bono 500, ni ayuda del estado. Narihualá es uno de esos pueblos.

​

Si hay pueblos donde no pueden construirse porque Cultura dice que es zona arqueológica, es lamentablemente pero hay normas. Y nosotros debemos acogernos a ese plan, no podemos salirnos del plan.



—Claro, y ese plan no incluye a pueblos como el que le menciono.

​

Lamentablemente cuando hicieron ese plan no se hizo bien. Hubo problemas de las autoridades que no comunicaron o no hicieron las fichas. Desde allí nace el problema. Es como un catastro, si das mala información tienes mala data. Es igual: mala información, mal plan. O un plan con defectos. ¿Que podemos hacer? Es un error de nacimiento (del plan).



— ¿Cuántos colegios han reconstruido hasta el momento?

​

Se le dio al Pronied (Programa Nacional de Infraestructura Educativa) casi el 80% de los recursos al inicio. Cuando asumimos nosotros, ellos todavía estaban haciendo una parte de los proyectos vinculados a colegios prefabricados. Pero de colegios reconstruidos no había ninguno. Hablé con el presidente y le dije: "hay que descentralizar". Ahora, de los 1.000 expedientes que estamos sacando este mes, por lo menos 400 son de colegios. En diciembre terminarán algunos colegios chicos.



— Pero en Catacaos no hay ni un solo colegio reconstruido

​

Hoy he estado con el alcalde y le he dicho: "alcalde, tú tienes una cantidad importante de obras y me estás pidiendo más, primero acaba lo que tienes, ya no pidas más, porque tienes muchos colegios".