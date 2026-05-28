Los agricultores de Piura otorgaron una tregua de 10 días al Gobierno, en el marco del paro agrario que se acataba en dicha región desde hace cuatro días, con lo cual el tránsito vehicular se restableció.

Según informó RPP Noticias, los manifestantes exigen que el gobierno de José María Balcázar publique un decreto de urgencia que destine S/ 150 millones para la compra de arroz y el mantenimiento de canales.

“Le vamos a dar plazo; pero, al no firmarlo o promulgarlo, nosotros retomaríamos y de vuelta al paro agrario”, dijo Máximo Valdiviezo, presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Sechura, Medio y Bajo Piura.

Tras anunciarse la tregua, el tránsito vehicular en esa región del norte del Perú se restableció luego del retiro de los piquetes que mantenían bloqueadas las principales vías.

No obstante, el bloqueo se mantiene en las carreteras Piura -Chiclayo, Piura -Catacaos y en el Bajo Piura, según el reporte de la Superintendencia De Transporte Terrestre De Personas, Carga Y Mercancías (Sutran).

De acuerdo con el mapa de dicha institución, en estas vías hay doce puntos bloqueados por los manifestantes, por lo que hay docenas de vehículos y pasajeros varados en las carreteras.

Los productores exigieron la declaratoria de emergencia de su sector ante la caída de los precios de sus cultivos, el alto costo de los fertilizantes y el ingreso de productos importados.

Su principal demanda se concentra en las pérdidas económicas que genera la comercialización del arroz nacional frente a la competencia extranjera de Ecuador, Brasil y Bolivia.

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Según denunciaron, los molineros les pagan un sol o hasta 90 céntimos por el kilo de arroz en cáscara, una cifra inferior a los S/ 1.80 de la campaña anterior, mientras que el producto se vende a S/ 4.

A este panorama se suma el elevado precio del saco de urea, que llegó a superar los S/ 250, y el incremento en los costos de los pesticidas, el combustible y la mano de obra.