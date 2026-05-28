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Paro agrario cumplió su cuarto día en Piura. (Foto: GEC)
Paro agrario cumplió su cuarto día en Piura. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Los agricultores de Piura otorgaron una tregua de 10 días al Gobierno, en el marco del paro agrario que se acataba en dicha región desde hace cuatro días, con lo cual el tránsito vehicular se restableció.

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