Paro en Piura: cinco detenidos dejó el enfrentamiento entre PNP y manifestantes

El paro acatado este lunes en Piura, por pobladores del Bajo Piura, dejó como saldo cinco detenidos y cuatro heridos, luego de que la Policía recuperara la vía bloqueada en el kilómetro 980 de la Panamericana Norte, frente a los albergues de damnificados.



Desde las 00 horas de este lunes, en este lugar y en el trébol Piura-Catacaos-Chiclayo, los manifestantes bloquearon los accesos para exigir la celeridad en las obras de la reconstrucción. Portaban carteles alusivos a la lenta reconstrucción y al abandono que sufren los damnificados por El Niño Costero.

Todo transcurría con normalidad hasta que a las 2 pm, un grupo de policías llegó hasta el kilómetro 980 para despejar la vía bloqueada. Minutos antes llegó a la zona el defensor del Pueblo, César Orrego, para invocar el diálogo y evitar el uso de la fuerza por parte de ambas partes.

Sin embargo, su pedido no fue escuchado. Tiempo después la policía lanzó bombas lacrimógenas y usó la fuerza y un cargador frontal para despejar la carretera bloqueada. Como. Consecuencia, cinco manifestantes fueron detenidos, ante el clamor de sus familiares. Otras 4 personas que protestaban resultaron heridos.

Los detenidos fueron identificados como Jean Zapata Chiroque, William Cielo Chinchay, Máximo Tesén Ruiz, Freddy Castro Ramos.

Los protestantes denunciaron abuso de autoridad por parte de la Policía. El alcalde de Pedregal Grande, José Santos Yamunaqué, dijo a El Comercio, que lamentablemente no se llegó a ningún acuerdo, y que decidieron levantar el paro de forma parcial.

- Reunión infructuosa -

Al mediodía, Santos Yamunaqué y el dirigente Félix Yovera, de Cura Morí, se reunieron en el local de la Junta de Usuarios del Medio Piura, en Castilla, con el vice ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, para abordar posibles soluciones a sus demandas.

PNP usó maquinaria para retirar a manifestantes y el bloqueo de las vías. (Foto: Cortesía)

Sin embargo, luego de casi 2 horas reunidos, no llegaron a ningún acuerdo. "Se han comprometido a no usar geobolsas, pero la municipalidad de Piura seguirá siendo la unidad ejecutora de la protección del dique izquierdo y eso no queremos nosotros. Vamos a reunirnos con los colectivos este jueves para acordar nuevas medidas de protesta. Por ahora levantamos parcialmente el paro", dijo Santos Yamunaqué.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguimiento del Proceso de la Reconstrucción, congresista Luis López Vilela, dijo que luego de reunirse con el jefe de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios (ARCC), Nelson Chui, descartaron el uso de geobolsas para la protección del dique izquierdo del río Piura.

Añadió que pedirá un informe a su antecesora, Karla Schaeffer, para conocer cuáles fueron sus avances, así como el acompañamiento de la Contraloria de la República en todas las obras de la reconstrucción.

- Mesa técnica -

El Congresista piurano, Hernando Cevallos, dijo sobre el paro que es un reclamo justo de la población. "La ARCC no puede postergar más los verdaderos proyectos de reconstrucción en la región. El centralismo y la burocracia no pueden estar por encima de los derechos de la población que aún vive en medio de arenales y sin servicios básicos, expuestos a múltiples enfermedades ante la falta de condiciones mínimas de vida", dijo.

Por su parte, voceros del Ministerio de Agricultura dijeron a El Comercio que han invitado a los dirigentes del Bajo Piura mañana a la instalación de la mesa técnica multisectorial que diseñará los términos de referencia para la obra de protección del dique izquierdo del río Piura, en El Bajo Piura.

"Vamos a licitarlo como concurso oferta, y estamos abiertos a la mejor solución que nos proponga la empresa ganadora. No sabemos si serán geobolsas o enrocado, u otra tecnología que ellos crean conveniente", dijo la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz.

Esta obra tendrá una inversión de S/ 53 millones, se realizará en dos etapas. La primera se ejecutará desde el 1 de diciembre hasta antes de que comiencen las lluvias de verano, que se estiman a fines de enero. Y luego continuarán con la segunda etapa. Se estiman que los trabajos físicos comiencen el 1 de diciembre, luego del proceso de licitación.