El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, anunció el desplazamiento del B.A.P. Tacna, de la Marina de Guerra del Perú, hacia la región Piura, trasladando un cargamento de 18 mil litros de agua potable destinados a las familias afectadas por las lluvias e inundaciones asociadas al fenómeno El Niño.

El agua, tratada y envasada en la planta desalinizadora a bordo de la unidad naval, será distribuido por la Marina de Guerra del Perú en las zonas vulnerables de Paita, donde las precipitaciones vienen ocasionando dificultades a la población.

El B.A.P. Tacna se convierte en la segunda nave movilizada hacia el norte del país Foto: MINDEF

El buque tiene previsto arribar mañana al Terminal Portuario de Terminales Portuarios Euroandinos, en Paita.

El B.A.P. Tacna se convierte en la segunda nave movilizada hacia el norte del país, como parte del despliegue de cinco buques multipropósito dispuesto por el Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Defensa, para fortalecer la capacidad de respuesta ante las emergencias ocasionadas por el fenómeno El Niño.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, anunció el desplazamiento del B.A.P. Tacna a Piura Foto: MINDEF

Capacidad de respuesta ante emergencias

La primera unidad en zarpar fue el B.A.P. Paita, que partió a inicios de noviembre desde la Base Naval del Callao con destino al puerto de Paita, dando inicio a este despliegue logístico y humanitario.

“Tenemos cinco buques que van a estar al servicio del Perú y en atención al fenómeno de El Niño. Eso nos da una capacidad de desplazamiento y atención muy importante ante los afectados; pero también para reabastecer, relevar al personal y, logísticamente, será muy importante”, expresó el ministro de Defensa.

A través de este nuevo despliegue, la Marina de Guerra ratifica su compromiso con el país al movilizar sus unidades navales, soporte logístico y personal capacitado para mitigar el impacto del fenómeno El Niño en la población.

VIDEO RECOMENDADO