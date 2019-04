Piura: unos 480 escolares aún no inician clases en la región | FOTOS

A casi un mes de iniciado el Año Escolar 2019 en todo el país, unos 480 escolares de la provincia de Paita, en la región Piura, aún no inician clases debido al retraso en una obra de rehabilitación que tiene a cargo la municipalidad provincial.

Se trata de la institución educativa San Francisco, ubicada en Paita Baja. Allí, los alumnos del nivel primaria iniciaron clases el pasado 19 de marzo; sin embargo, los de secundaria no han tenido aulas dónde estudiar.



El proyecto de mejoramiento del plantel, valorizado en casi S/10 millones, tuvo un retraso en la elaboración del expediente técnico, ya que el consorcio San Jorge, que tiene a cargo la obra, no contempló un plan de contingencia para evitar que los alumnos pierdan clases mientras se ejecuta la obra.



“Al no prever eso, no se había considerado alguna alternativa, con la finalidad de que los estudiantes reciban el servicio (educativo)”, explicó el director de la Ugel Paita, William Carrasco. Por ello, solicitó a la empresa que ceda parte del terreno a intervenir para utilizar provisionalmente 12 aulas, donde comenzarán las clases este martes 9 de marzo.



El alcalde de Paita, Teodoro Alvarado, anunció una reunión con funcionarios del Pronied (Programa Nacional de Infraestructura Educativa), para acelerar la construcción de los nuevos ambientes del colegio. “El tema del inicio de clases ya está solucionado, queremos ahora dar celeridad al proyecto integral, cuyo contrato ya está firmado”, señaló.



Según la dirección del colegio San Francisco, hay un total de 26 secciones en secundaria, divididas en dos turnos (mañana y tarde) y que ocuparán 12 aulas. Un aula adicional será instalada este fin de semana por la Ugel Paita para completar el requerimiento.



Fabriciano Cunya, director regional de Educación, señaló que ya se ha dialogado con los docentes del plantel y los padres de familia para recuperar, durante los sábados y feriados, las tres semanas de clases perdidas. Agregó que con la jornada que inicia este martes ya todos los colegios de la región Piura habrán iniciado el Año Escolar 2019.

