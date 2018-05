Piura: 6 hectáreas de cultivos estarían en riesgo por daños en sistema de riego

Agricultores de la región Piura han anunciado una marcha de protesta para el próximo lunes 7 de mayo, para exigir el inicio de las obras de reconstrucción en su sector.

Entre sus demandas se encuentran el arreglo de la infraestructura hídrica, que ha puesto en riesgo unas 6 mil hectáreas de cultivo en la región. Otra de sus demandas es la reactivación de los préstamos para financiar sus campañas agrícolas.

El jefe de la Dirección Regional de Agricultura de Piura, Mario Labérry, dijo que en su sector aún no se empiezan con las obras de reconstrucción. “El gobierno solo ha rehabilitado algunos canales con arena, pero no hay ninguna obra de reconstrucción. No se han arreglado los caminos y los productores no pueden acceder a créditos agrarios”, detalló.

“Hay 400 canales de regadío que todavía no han sido rehabilitados, y otros que deben ser reconstruidos. Entre estos destacan el canal Tablazo-San Lorenzo, que necesita entre 5 y 7 millones de soles; el túnel Culqui, que de caerse evitaría que el agua entre al reservorio de San Lorenzo; el canal Malingas; y el canal del Medio Piura margen derecha”, dijo Labérry.

-Cultivos en peligro-



La Dirección Regional de Agricultura de Piura detalló que los problemas en la infraestructura hídrica –canales que no han sido rehabilitados ni reconstruidos– han afectado 120 hectáreas, de las cuales unas 6 mil podrían perderse. “En el valle de San Lorenzo hay 2 mil hectáreas; 3 mil has en el valle del Medio y Bajo Piura y 1.000 hectáreas en el valle del Alto Piura”, dijo.

Los cultivos que estarían en riesgo son el arroz, frutales como el mango, el limón, banano orgánico en Sullana; y otras 7 mil hectáreas que se han dejado de sembrar en San Lucas de Colán, en Paita, debido a los problemas en la infraestructura hídrica.

Labérry dijo que el colapso y mal estado de los canales de regadío impide que el agua llegue al 100% a las chacras donde miles de agricultores siembran. En la región Piura hay 240 mil hectáreas que se siembran en todos los valles.

