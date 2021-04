La suboficial de segunda PNP, Heylly Sadith Chota Chinguel, denunció que tras presentar síntomas de COVID-19 y realizarse una prueba que salió positivo, acudió a la Sanidad Policial de Piura; sin embargo, no quisieron atenderla. La Policía Nacional aseguró hoy que la agente policial ya recibió atención médica y que se habría tratado de un malentendido.

A través de redes sociales, la agente hizo pública su denuncia el día de ayer (jueves 8 de abril) y precisó que tiene tres días de síntomas relacionados a esta enfermedad. “Por el malestar que tengo y el dolor en mi pecho acudí a una posta y me saqué una prueba COVID que salió positivo”, precisó.

Chota Chinguel indicó que luego fue a la Sanidad Policial de Piura pese a no querer hacerlo. “Sé la atención que nos dan, no solo a mi sino a bastantes compañeros”, señaló.

“Esperé tres horas, ya que los doctores se pasean, vienen y van... les llega altamente si estamos con fiebre o malestar. Me atendió la médico cirujano Luz Girón Carranza y me dijo que el resultado de la posta no tiene validez... y que yo tengo que regresar mañana en la madrugada para hacer cola y hacerme el resultado (prueba COVID)”, detalló.

La suboficial se mostró preocupada por su hijo de 8 años que sufre de asma y manifestó tener miedo de contagiarlo. “¿Y si le pasa algo? Yo cómo quedo. Esta es la realidad, así nos tratan y se cierran sin solución alguna (...) ¿Y cuando muera qué?, ¿rendirle honores a mis padres? Miren la atención que me dan”, cuestionó.

Respuesta de la PNP

Durante una conferencia de prensa, el General Carlos Malaver Odias, jefe de la Primera Macro Región Policial de Piura y Tumbes, señaló que “(Heylly Chota) fue atendida por la doctora Jirón, quien no tiene la autoridad correspondiente para dar descansos médicos ni aislamientos. Esto solo lo dan o los serumistas o los capitanes médicos de la sanidad de la Policía. Y el día de hoy, en horas de la mañana había sido aceptada”.

Además, indicó que la suboficial estaba con una saturación de 98% y sin fiebre, por lo que fue citada para el día siguiente. “Anoche se dispuso que vaya a atenderla un equipo médico de la Sanidad (de Piura). Se hizo la evaluación y seguía con 98 de saturación y por eso fue citada para hoy, ella y todo su entorno familiar”, resaltó.

El jefe de la Primera Macro Región Policial de Piura y Tumbes aseguró que la agente policial y sus familiares ya “han sido atendidos en la Sanidad de la Policía y se les está tomando las muestras respectivas”.

“(Nosotros) no dejamos de atender a nadie. (…) No nos descuidamos. La atención está debidamente comprobada y registra en su historia médica. Lo que creo yo que ha habido es un malentendido debido a que la doctora no le podía dar descanso médico en ese momento”, aseguró el General Malaver.

