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Tres días de duelo en Veintiséis de Octubre tras el fallecimiento del alcalde Víctor Hugo Febre. Foto: GEC
Tres días de duelo en Veintiséis de Octubre tras el fallecimiento del alcalde Víctor Hugo Febre. Foto: GEC
Por Redacción EC

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre acordó declarar tres días de duelo institucional tras el sensible fallecimiento del alcalde Víctor Hugo Febre Calle, quien perdió la vida luego de ser víctima de un ataque ocurrido la tarde del jueves 21 de mayo. El hecho viene siendo investigado por las autoridades competentes

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