El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre acordó declarar tres días de duelo institucional tras el sensible fallecimiento del alcalde Víctor Hugo Febre Calle, quien perdió la vida luego de ser víctima de un ataque ocurrido la tarde del jueves 21 de mayo. El hecho viene siendo investigado por las autoridades competentes

La decisión fue tomada durante una sesión extraordinaria encabezada por el teniente alcalde José Madrid Álamo, con participación de los regidores Patricia Niño Febres, Óscar Deza Viera, Elmida Jiménez Mauricio, Iván Timoteo Criollo, Yanua Kujikat Taki, Porfirio Girón Ogoña, Segundo Arévalo Zegarra, Karina La Chira Julián, Percy Yanayaco Chinchay y Víctor Antón Antón.

Municipalidad iza banderas a media asta tras fallecimiento del alcalde Víctor Hugo Febre. Foto: Municipalidad de Veintiséis de Octubre/Facebook

Durante la reunión, las autoridades municipales acordaron declarar duelo distrital los días 22, 23 y 24 de mayo de 2026, como muestra de respeto y reconocimiento a la memoria del burgomaestre.

Banderas a media asta y suspensión de actividades

Como parte de las medidas adoptadas, la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre dispuso el izamiento de banderas a media asta en todas las dependencias municipales en homenaje póstumo a Víctor Hugo Febre Calle.

Asimismo, se informó que durante el periodo de duelo quedarán suspendidas las actividades programadas y la atención en las oficinas municipales, como acto de recogimiento institucional ante la pérdida de la máxima autoridad edil.

En la sesión extraordinaria, el gerente general de la comuna, Tomás Fiestas, expresó sus condolencias a los familiares del alcalde y resaltó el trabajo realizado durante su gestión.

Según indicó, Víctor Hugo Febre Calle desarrolló una labor honesta en favor de la población octubrina, dejando un importante legado en el distrito.

En tanto, el Ministerio Público informó que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura inició las diligencias de ley tras el asesinato Hugo Febre.