Piura rompe récord histórico de temperatura nocturna en octubre. Foto: X/ @hombredeltiempo
Piura rompe récord histórico de temperatura nocturna en octubre. Foto: X/ @hombredeltiempo
Por Redacción EC

Piura registró este viernes 30 de octubre una temperatura nocturna de 25.0 °C, estableciendo un nuevo récord histórico para este mes. El registro representa la noche más cálida de octubre desde que se tienen mediciones y refleja las condiciones de calor que afectan a esta región del norte del país.

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