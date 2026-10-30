Piura registró este viernes 30 de octubre una temperatura nocturna de 25.0 °C, estableciendo un nuevo récord histórico para este mes. El registro representa la noche más cálida de octubre desde que se tienen mediciones y refleja las condiciones de calor que afectan a esta región del norte del país.

De acuerdo con la información difundida por la Asociación de Astronomía y Meteorología (ASSIMET), con datos de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), la temperatura alcanzó los 25.0 °C, con una anomalía de +7.6 °C por encima de los valores considerados normales.

El registro del 30 de octubre marca un nuevo hito en las mediciones de temperatura nocturna de Piura durante este mes. El gráfico compartido muestra que, a lo largo de octubre, los valores presentaron variaciones, pero experimentaron un incremento durante los últimos días.

Hasta el 20 de octubre, las temperaturas nocturnas se ubicaban principalmente entre los 22.5 °C y 24 °C. Sin embargo, desde el día 21 se observa una tendencia al alza, con registros que superaron los 24 °C y alcanzaron los 25.0 °C al cierre del mes.

Piura prepara plan de protección al turista frente a posibles emergencias por el fenómeno El Niño. (Foto: Andina)

El Niño Extraordinario y las condiciones de calor en el norte

El reporte atribuye este récord al contexto del denominado El Niño Extraordinario, que se relaciona con las condiciones de temperaturas elevadas registradas en la región.

La anomalía de +7.6 °C evidencia la magnitud de la diferencia respecto a los valores habituales para esta época del año. Este comportamiento también pone en atención las condiciones climáticas que enfrenta Piura, donde las altas temperaturas pueden mantenerse incluso durante las horas de la noche.

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