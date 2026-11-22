El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la región Piura registró temperaturas de hasta 37,2 °C el último sábado 21 de noviembre y que el calor persistirá hasta el martes 24.

Ante estas condiciones, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) recomendó a la población evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratada y adoptar medidas de protección para prevenir afectaciones a la salud.

De acuerdo con los registros de la Dirección Zonal 1 del SENAMHI, la estación meteorológica de Mallares, en Sullana, reportó la temperatura más alta, con 37,2 °C, seguida de San Miguel, en Catacaos, con 37 °C; Miraflores, en Piura, con 36 °C; y Lancones, con 35 °C.

Los especialistas explicaron que las elevadas temperaturas están asociadas, entre otros factores, al calentamiento anómalo de la superficie del mar frente a la costa norte, donde se han identificado anomalías térmicas positivas de hasta 7 °C respecto de los valores normales.

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Estas condiciones favorecen un ambiente cálido y húmedo, con mayor sensación de bochorno, incluso durante las noches.

Este comportamiento se encuentra contemplado en el Aviso Meteorológico Regional N.° 213, vigente del 21 al 24 de noviembre, que advierte sobre el incremento de la temperatura diurna en sectores de la costa y sierra norte, con niveles de peligro moderado, fuerte y extremo, según la zona.

En Piura, las condiciones previstas comprenden sectores de las provincias de Sullana, Piura, Paita, Talara y Sechura.

Ante la persistencia de las altas temperaturas, el Senamhi recomendó evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor radiación, mantenerse hidratado y extremar las medidas de protección de niños, adultos mayores y otros grupos vulnerables al calor.